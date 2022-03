“La humanidad no debe resignarse ante la guerra, que arrasa con dolor y destrucción”

El presidente Alberto Fernández aseguró que “el mundo vive horas dramáticas” producto de la invasión de la Federación Rusa a Ucrania y afirmó que “la humanidad no debe resignarse ante la guerra, que arrasa con dolor y destrucción a miles de familias”. “La angustia y las muertes que genera la invasión de Rusia a Ucrania, que rechazamos, nos obliga a ser claros y contundentes”, afirmó el jefe de Estado al participar esta tarde mediante videoconferencia desde la Casa Rosada de la IV Cumbre entre la Comunidad del Caribe (Caricom) y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

