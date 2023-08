Brown Verde: En un mes el municipio recolecto 500 kilos de pilas y baterías

El Municipio de Almirante Brown informó que, en el marco del programa “Brown Verde”, recolectó durante el pasado mes de julio en una campaña especial más de 500 kilos de pilas y baterías de dispositivos hogareños para seguir potenciando el compromiso con el cuidado del ambiente. Desde la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat browniana explicaron que durante todo el mes se recibieron los materiales en distintos eventos ambientales, en los puntos de recepción habilitados y en la sede de ese organismo municipal, ubicada en la intersección de Rosales y Cerreti de Adrogué. Luego, el material recolectado fue trasladado a un operador habilitado de acuerdo a la Ley Provincial N° 11.720 de Residuos Especiales para que los disponga de manera adecuada, ya que se trata de objetos potencialmente contaminantes. “Estamos muy contentos y comprometidos porque esta es una de las tantas campañas que estamos llevando adelante, atendiendo la inquietud de nuestros vecinos y vecinas que se involucran en el cuidado de la casa común, que es nuestro ambiente”, remarcó Mariano Cascallares. En esa línea, completó: “Tenemos el compromiso de seguir trabajando para potenciar este enorme pulmón verde que es Almirante Brown para todo el Conurbano bonaerense y especialmente para nuestra región”. Finalmente, desde la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat indicaron que muy pronto se anunciará una nueva campaña para que los vecinos y vecinas puedan acercar tanto sus pilas como sus baterías de uso doméstico.

Both comments and pings are currently closed.