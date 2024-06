Avanza a todo ritmo la pavimentación de las colectoras de ruta 4 en la zona de la rotonda El Vapor

El Municipio de Almirante Brown informó que gracias al trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanzan a todo ritmo las obras de pavimentación de las colectoras este y oeste de la Ruta 4, en la zona de la Rotonda El Vapor, en la localidad de Burzaco. Los trabajos se concentran en las colectoras que van desde la rotonda El Vapor hacia Los Pinos, bordeando las vías del ferrocarril, en el marco de un importante avance para descongestionar el tránsito y fortalecer la transitabilidad en los accesos al Parque Industrial de Burzaco. Los trabajos, en este sentido, se ejecutan con una capa de rodamiento de hormigón simple H-45 con cordón lateral, con una base de hormigón pobre H-13, además de la incorporación del correspondiente señalamiento vertical y horizontal. “Gracias al trabajo articulado con el Gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Infraestructura y de Vialidad, estamos avanzando con una obra importante en el corazón de nuestro distrito que nos va a permitir continuar mejorando la accesibilidad y la transitabilidad en esta zona tan transitada”, subrayó el intendente Mariano Cascallares. En simultáneo se lleva adelante la creación de un distribuidor vehicular en la intersección de la calle Ávila de Gregoria, pavimentada recientemente por la Comuna, y la colectora de Ruta 4 situada en el sector oeste. Estas mejoras forman parte de las obras para la renovación integral de Camino de Cintura, también conocida como Ruta 4, que ejecuta la Provincia de Buenos Aires, la cual atraviesa cinco localidades de nuestro distrito y que actualmente se realizan a la altura de la localidad de Claypole.

