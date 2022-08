Colectiveros firman acuerdo con la Policía Local y Seguridad del Municipio de Lanús para reforzar controles en los recorridos

A raíz del hecho del robo del cual fue víctima un chofer de la línea 158, autoridades de Seguridad Municipal y de la Policía Local, con delegados de la UTA, delegados de la empresa El Puente y choferes firmaron un acuerdo para garantizar mayor vigilancia durante los recorridos de la zona. En el compromiso firmado se estableció que se reforzarán los controles policiales en la zona señalada por los choferes, Warnes y Obon, Sayos y Vias del ferrocarril, así como puntos fijos de vigilancia. Del mismo modo se dejó fijada una nueva reunión para el 5 de septiembre a fines de evaluar la aplicación de las medidas prometidas. En la reunión participaron el jefe de la estación de Policía de Lanús, Ricardo Quintana, Jefe de la Policía de Lanús, Subcomisario Pablo Belisan, jefes de la comisaría 1ra y 5ta de Lanús, el director de Seguridad Juan Villoldo, Director general de Seguridad Pablo Chiaramonte, y el subsecretario de Seguridad Daniel Villoldo; Daniel Álvarez, delegado de la UTA, delegados de la empresa El Puente, choferes de la línea 158. Con respecto a Andrés Baez, el chofer herido durante el robo, fuentes policiales, informaron que al momento de lo ocurrido no se registraron ingresos de la novedad desde el 911 ni de la línea local 132, así como tampoco del centro de salud UPA al cual se habría dirigido el hombre. Mientras tanto se encuentran investigando cámaras de la zona para poder dar con el autor del hecho o algún indicio que pueda dar con él. El caso El colectivero fue baleado hoy en una pierna por un delincuente que subió al transporte como pasajero y que tras robarle sus pertenencias escapó. El hecho se registró esta madrugada sobre las calles Warnes y Lomas Valentina, del barrio Villa Diamante. Según dijeron las fuentes, un hombre subió al interno 13 de la línea de colectivos 158 de la empresa de transporte El Puente y le solicitó al chofer, identificado como Andrés Báez (32), si podía llevarlo. Tras ello, y casi al instante sacó un arma de fuego y le exigió al conductor que le entregara la mochila con sus pertenencias, lo que Báez acató sin oponer resistencia. No obstante, antes de darse a la fuga, el asaltante efectuó un disparo hacia la pierna del chofer, que le impactó a la altura del gemelo izquierdo. Rápidamente, el chofer fue trasladado por personal de la comisaría 5ta. de Villa Diamante a la Unidad de Pronta Atención (UPA) 3 de Lanús, donde recibió las primeras curaciones. Las fuentes indicaron que el chofer se encuentra estable, fuera de peligro, mientras que la policía está abocada a la búsqueda del sospechoso. El hecho quedó caratulado como “robo y lesiones” por la fiscalía de turno del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.

