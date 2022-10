Celebraron el 25° aniversario de la escuela N° 95 de Villa Lamadrid

La escuela 95° de Villa Lamadrid celebró su 25° aniversario, el acto contó con la presencia de alumnos, docentes y padres ademas del Secretario de Cultura y Educación Matias Gasparrini y el Delegado Rogelio Caceres,

Gasparrini dijo a los presentes “Les traigo el saludo del Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires Martin Insaurralde y la intendenta Marina Lesci” y pidió a un fuerte aplauso para los que lucharon por la educación.

A si mismo el delegado Rogelio Caceres felicitó a directivos, cuerpo docentes y auxiliares por el trabajo que realizan a diario.

