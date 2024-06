Con un acto institucional y el 1° concurso de pastelitos conmemoraron el 48° aniversario de Malvinas Argentinas

Este lunes 10 de junio pueblo y gobierno de Almirante Brown celebraron el 48° Aniversario de la localidad de Malvinas Argentinas con una colorida fiesta popular y gastronómica que incluyó la realización del 1er Concurso de Pastelitos Caseros, el cual contó con la participación de instituciones y comercios de nuestro distrito y de la región. La actividad oficial se llevó adelante en el Anfiteatro de la Plaza Puerto Argentino, situada en Echagüe y Serrano, y contó con la presencia del intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, junto a vecinos, vecinas, instituciones de bien público, ex combatientes e integrantes de la comunidad educativa. En ese marco, y en una semana en la que se desarrollarán diversas actividades conmemorativas, se realizó el 1° Concurso de Pastelitos Caseros, declarado de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante, del cual participaron vecinos y vecinas pertenecientes a ocho instituciones y tres comercios locales. La jornada comenzó con un ballet del taller de PAMI de Adultos Mayores “Tupay Tusuna” de los Centro de Jubilados y Pensionados Barrio Lindo y Malvinas Argentinas, a cargo de la profesora Leonor Muñoz. Luego, se rindió un sentido homenaje a los héroes caídos en la Guerra de Malvinas y se reafirmó la soberanía argentina de las islas, junto con la colocación de una ofrenda floral y un minuto de silencio. Posteriormente se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, el diácono Héctor Senarega de la capilla Espíritu Santo realizó una acción de gracias y también se entregaron banderas de flameo a la Escuela de Educación Especial N°509, al Jardín de Infantes N°923, a la Escuela Primaria N°49 y a la Secundaria N°33. “Enviamos un enorme y afectuoso cariño a todos los vecinos y vecinas de la localidad de Malvinas Argentinas en su 48° aniversario, el cual estamos festejando con una hermosa fiesta popular y con la realización del 1° Concurso de Pastelitos Caseros”, sostuvo Mariano Cascallares, quien instó además a seguir trabajando “por el Almirante Brown que merecemos”. La actividad incluyó también un reconocimiento a vecinos destacados por su trayectoria de vida vinculada a la localidad, como Heroldo Báez y María Inés Romero, madre del héroe de guerra browniano Macedonio Rodríguez. El cierre estuvo a cargo de un show musical por parte del Ballet del Taller de Folklore del Punto de Cultura a cargo del profesor Nicolás Barranco Ledesma. Dijeron presente el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; el secretario de Gobierno, Juan José Fabiani, y el delegado Municipal de Malvinas Argentinas, Osvaldo Lucey, además de funcionarios, ediles y consejeros escolares.

