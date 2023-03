El municipio de Brown recolecta y recicla miles de kilos de residuos plásticos

El Municipio de Almirante Brown, a través del Programa “Botellas de Amor”, ha logrado recolectar más de 2500 kilogramos de plásticos de un solo uso que son utilizados para generar madera plástica. El material es recepcionado en todas las delegaciones municipales. Esta iniciativa que promueve un innovador modelo de reciclaje sigue creciendo en nuestro distrito, desde su puesta en funcionamiento en 2021, con amplios beneficios ambientales y sociales. Durante el primer año fueron recolectados 926 kilos de plásticos, en el 2022 se juntaron 1556 kilos. Y en los primeros meses de este año ya llegan a 500 kilogramos. El Programa Municipal Gestión de Plásticos de Un Solo Uso “Botellas de Amor” se desarrolla en el distrito a través de la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat. El mismo consiste en llenar envases pet (botella de gaseosa/envase de shampoo) con plásticos tales como, envoltorios de golosinas, vajilla descartable y paquetes de alimentos secos, los cuales son recolectados y sometidos a un proceso de industrialización y convertidos en madera plástica con la que se construye mobiliario urbano. Se indicó que el contenido de las botellas debe estar limpio y seco, y bien compactado. Cada botella que se llena contiene el esfuerzo y compromiso de los vecinos y vecinas que quieren cuidar el ambiente, promoviendo la limpieza de su entorno. Una propuesta que ha llegado a diferentes instituciones del distrito, tales como escuelas, donde el Municipio brinda charlas y retira el material recolectado para ser reutilizados. Todo se realiza en el marco del programa Brown Verde. En Almirante Brown el 20% de los residuos que se generan son plásticos. Más de la mitad corresponden a los que son de un solo uso. Se trata, por ejemplo, de todo tipo de bolsas plásticas, film, envoltorios de golosinas y papas fritas, sorbetes, envases de repuesto de productos de limpieza, y sachets de leche, todos elementos que tardan cientos de años en degradarse, y que por sus características no pueden reingresar al circuito productivo como materia prima para la fabricación de nuevos productos. Razón por la cual la mejor opción es utilizarlos para rellenar botellas y elaborar listones de madera plástica. “Para nosotros es fundamental avanzar hacia un Almirante Brown con conciencia ambiental. Y para ello creamos y potenciamos distintas iniciativas y programas como éste, donde trabajamos articuladamente con el objetivo de avanzar hacia un distrito más sustentable y mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos y vecinas”, señaló Mariano Cascallares. Al respecto, desde la Comuna que conduce el intendente interino, Juan Fabiani, hicieron hincapié en que las botellas deben rellenarse con plásticos de Un solo Uso. En tanto, informaron que los envases NO pueden contener: telgopor, guantes de látex, blanditas elásticas, esponjas, tetra pack, paquetes de yerba, radiografías, etc. Quienes quieran participar del programa podrán entregar sus “Botellas de Amor” en la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat, ubicada en Rosales 1400, esquina Cerretti, Adrogué, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. También podrán hacerlo en todas las delegaciones municipales de las diversas localidades del distrito, en el horario de 8 a 14. Y en la oficina de la delegación de Adrogué situada en el Boulevard Shopping, de lunes a viernes de 8 a 13.

