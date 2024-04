Lanzaron en Brown la inscripcion para los juegos bonaerenses 2024

El Municipio de Almirante Brown anunció, a través del Instituto Municipal del Deporte, que ya abrió hasta el sábado 4 de mayo la inscripción online para participar de la edición 2024 de los Juegos Bonaerenses. En este sentido, los interesados e interesadas en participar y representar a Almirante Brown en algunas de las disciplinas deportivas disponibles, ya pueden inscribirse a través del sitio oficial: https://juegos.gba.gob.ar/. El intendente Mariano Cascallares precisó que “el deporte es inclusión e igualdad de oportunidades y por eso los invitamos a inscribirse y participar de esta nueva edición de los Juegos Bonaerenses representando a nuestro querido distrito”. Entre las categorías disponibles se encuentran para juveniles, a partir de 11 años; personas trasplantadas, a partir de 12 años; personas con discapacidad, a partir de 12 años, y adultos mayores, a partir de 60. Las disciplinas disponibles son básquet 5vs 5, handball, beach handball, hockey, cestoball, rugby, fútbol 11, voleibol, fútbol 7 mixto, vóleibol de playa, futsal y básquet 3×3. El cronograma de los Juegos Bonaerenses 2024 consta de cuatro etapas. La de inscripción, disponible hasta el 4 de mayo; la Etapa Municipal, del 5 de mayo al 30 de junio; la Etapa Regional, del 1 de julio al 31 de agosto e Inter Regional del 1 al 2 de septiembre; y la Final Provincial, que se llevará adelante en octubre. Para mayor información, el Instituto Municipal del Deporte de Almirante Brown puso a disposición el mail deportes@brown.gob.ar o bien telefónicamente a través del 6081-5211.

