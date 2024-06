El Mes del Ambiente Almirante Brown impulsa diversas propuestas para estudiantes y vecinos en general

En el marco del Día Mundial del Ambiente, el Municipio de Almirante Brown anunció que durante todo el mes de junio se realizan numerosas actividades de promoción, charlas de capacitación y concientización en escuelas y diversos sectores de nuestro distrito. La presentación de la “Guía de siembra de nativas”, tareas de compostaje y reciclado y un taller de observación de aves, son algunas de las acciones previstas por la Comuna a través del programa “Brown Verde” que promueve el cuidado del ambiente para mejorar la calidad de vida de las y los brownianos. “Renovamos nuestro compromiso de seguir potenciando a nuestro Municipio como pulmón verde de la región sumando nuevas políticas públicas para proteger el planeta y su diversidad biológica, y para ello celebramos el Mes del Ambiente en Brown con distintas actividades que invitan a la reflexión”, indicó al respecto el intendente Mariano Cascallares. Las jornadas que arrancaron el miércoles 5 de junio Día Mundial del Ambiente continuarán este jueves 13, en la Escuela Técnica N° 5 de Rafael Calzada, donde se brindó una charla sobre eficiencia energética, de la que participarán estudiantes de diferentes instituciones técnicas. Mientras que el viernes 14, a partir de las 10, en el Parque Saludable Ramón Carrillo (Erezcano N° 1850) se realizará una charla de compostaje y reciclado junto a instituciones educativas. Habrá plantación de especies nativas, y elaboración de cajón de Compost. Dicha jornada abierta a la comunidad se repetirá el sábado 15. También ese sábado 15, de 10 a 17 horas, la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia (Av. Juan B. Justo N° 1000) dispondrá de un stand de promoción ambiental en el marco de la Expo Feria. El mismo día, se realizará el lanzamiento de la “Guía de siembra de nativas” que incluirá una charla abierta a la comunidad sobre biodiversidad de dichas especies. Ambas propuestas se repetirán el domingo 16. Cabe señalar que la guía es digital, y cuenta con ejemplos concretos y prácticos de como sembrar plantas, árboles y arbustos nativos que favorecen la biodiversidad de nuestra eco región, que se integran bien al clima, al suelo y a nuestros ecosistemas. Está pensada para personas que quieran iniciar su relación con la plantación. El miércoles 19, en la Casa de la Cultura de Adrogué se proyectará la película Wall E, que invita a la reflexión sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, apuntando a las infancias y las familias. La jornada está destinada a la comunidad educativa de Almirante Brown. El mismo día se brindará una charla de Residuos Reciclables en EES N° 39, a través del Programa Eco Inclusión. El martes 25, también en la Casa de la Cultura se llevará adelante una capacitación para docentes en el marco del Programa “Un Árbol para mi Escuela”. Para el miércoles 26 se prevé la realización de una charla de biodiversidad nativa para instituciones educativas, que tendrá lugar en la EESA N° 1 de Ministro Rivadavia. Además, ese día, a las 16 horas, se ofrecerá una charla abierta a la comunidad sobre políticas públicas relacionadas a Residuos y la Gestión de Reciclado. La actividad también tendrá como escenario la Casa de la Cultura. El viernes 28 se presentará el Programa de Reciclado en los Clubes de Barrio, junto a instituciones barriales de todas las localidades. El objetivo es sumar a los clubes en dicho proyecto para que junten el material que pueda reciclarse. También se brindará una charla sobre residuos reciclables EES N°11 (Colegio Nacional), de Adrogué. Finalmente, el sábado 29, a partir de las 8 horas, se llevará adelante el Taller de observación de aves junto al Club de Observadores de Aves de Brown y la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) en la Quinta Rocca de Burzaco. El mismo está orientado a un público que se inicie o no cuente con experiencia previa en dicha labor. Durante el encuentro se brindará una pequeña introducción vinculada a cuestiones básicas de la actividad, se hablará sobre la diversidad de especies de aves y ambientes presentes en el Municipio de Almirante Brown, y se recorrerá el área identificando las especies que aparezcan. Se prevé que la inscripción para participar de la jornada arranque próximamente, y las novedades al respecto serán publicadas a través de las redes sociales de “Brown Verde”

