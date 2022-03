Emotivo homenaje del municipio y de su pueblo al Almirante Brown a 165 años de su paso a la inmortalidad

El intendente interino Juan Fabiani encabezó hoy la ceremonia de homenaje al Almirante Guillermo Brown, al cumplirse el 165º aniversario de su paso a la inmortalidad. “La mejor forma de recordar al fundador de la Armada Nacional y Padre de la Patria en el Mar es levantar sus banderas en defensa de nuestra nación y su dignidad”, dijo el jefe comunal. A su turno, Mariano Cascallares indicó que “tenemos el desafío de seguir tomando el inmenso legado del Almirante Brown y transformarlo en una mayor vocación de servicio para continuar mejorándole la vida a nuestros vecinos”. Los actos evocativos se llevaron a cabo en la plaza que lleva el nombre del prócer, sita en Leonardo Rosales y Diagonal Brown de Adrogué, frente a la Casa Municipal, con una guardia de honor de efectivos de la Armada Argentina, en tanto abanderados de establecimientos educativos e instituciones brownianas, entre ellos los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y los Bomberos Voluntarios de Glew, así como centros de jubilados dieron marco a la ceremonia. Fabiani estuvo acompañado por, entre otras autoridades, el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la titular del Consejo Escolar, María Marta Silva; secretarios del Ejecutivo municipal encabezados por el jefe de Gabinete, Leandro Battafarano; el titular del Instituto de Estudios Históricos de Almirante Brown, Emilio Klubus y el presidente de la filial local del Instituto Nacional Browniano, veterano de guerra de Malvinas Adolfo Iñiguez. Tras el arrío a media asta de los pabellones nacional, provincial y local, se escucharon los Himnos Nacional y de Irlanda, país nativo del genial almirante, tras lo cual hubo una invocación religiosa a cargo del diácono Omar Carella, del Santuario de Don Orione, y se depositó una ofrenda de laureles al pie del monumento que perpetúa la memoria del primer comandante de la flota argentina. Luego de un toque a silencio por un trompa de la Armada, habló primero Adolfo Iñiguez, quien resaltó la actuación de Brown en las luchas por nuestra Independencia y en defensa de los intereses nacionales. Posteriormente, lo sucedió en el uso de la palabra el intendente Fabiani, quien además de enfatizar que “el mejor homenaje que se le puede hacer a Brown es levantar sus banderas”, recordó que fue Esteban Adrogué quien dio el nombre del almirante a nuestro distrito y quien, además, puso el nombre de los valientes que lo secundaron a muchas de nuestras calles”. Fabiani agradeció a los ex combatientes de Malvinas por su permanente presencia y los instó a seguir “malvinizando nuestro distrito, en este año en que se cumplen 40 años de la gesta malvinera”. También mostró su satisfacción volver a contar con la presencia de los abanderados y delegaciones escolares en los actos oficiales, tras dos duros años de pandemia. “¡Que alegría volver a vernos”, señaló Fabiani.

Both comments and pings are currently closed.