El municipio capacita a los vecinos sobre el uso de las alarmas y la App “Brown Previene”

El Municipio de Almirante Brown realiza charlas con vecinos y vecinas para informar, capacitar y alentar sobre el uso de la aplicación “Brown Previene” que ofrece entre los servicios más importantes el acceso gratuito a las más de 600 Alarmas Comunitarias distribuidas en barrios de las doce localidades brownianas. Se trata de la aplicación que permite accionar un reflector LED, una sirena y emitir desde el celular un pedido de ayuda al Centro de Operaciones Municipal (COM) solicitando la presencia de Policía, Bomberos, Defensa Civil o el SAME a través del 107 AB. Las reuniones se realizan en horarios del mediodía en la vía pública y son encabezadas por funcionarios e integrantes de la Secretaría de Prevención Ciudadana y Seguridad de Almirante Brown, y también por personal policial. La última semana, por ejemplo, estas capacitaciones se realizaron en las intersecciones de Drumond y C. Bernardi; de Sánchez y Espora, y de Mitre y Macias. Se hizo lo propio en el cruce de Obligado y Ramírez; y de Cerretti e Illia. Otro de los encuentros tuvo lugar en Alsina y Rosales y también en Rivadavia y Rodríguez. Mientras que se replicaron en la intersección de las calles De Kay Spiro; y de Rodríguez y J. de la Peña. “Invitamos a nuestros vecinos a que se acerquen a las distintas charlas y también que se descarguen la aplicación Brown Previene de forma gratuita. Es importante porque centraliza en un solo lugar muchos servicios importantes y pueden utilizarla en su rutina cotidiana ya que más allá de una emergencia concreta también se recomienda utilizarla de forma preventiva”, destacó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. La aplicación “Brown Previene” es una moderna herramienta que ya fue descargada por más de 32.000 vecinos y vecinas que centraliza en un solo lugar varios servicios esenciales como la utilización de las 616 Alarmas Comunitarias colocadas en los barrios del distrito y también el botón de pánico. Desde ella se gestionan diferentes respuestas que se recepcionan en el COM de Burzaco y que se derivan al área correspondiente como Policía, Bomberos, el SAME o Defensa Civil. Los vecinos y vecinas pueden continuar descargando la app de manera gratuita a través de la tienda de aplicaciones de celulares, tanto para Android como iOS, y comenzar a utilizarla tras un breve registro que demora pocos minutos. En este sentido, una vez descargada, se deberá seleccionar “Registrar un nuevo usuario”, escanear el código de barras del DNI y completar algunos datos registrales. Luego se presiona la opción “enviar código” a nuestros celulares a través de SMS o Whatsapp y una vez cargado dicha numeración a la aplicación ya está lista para ser usada. Todo en un proceso que dura algunos segundos.

