#Niunamenos: Cascallares destacó la tarea de los equipos que tratan en el acompañamiento de las mujeres

Al cumplirse hoy 3 de junio un nuevo aniversario de la primera movilización conocida como #NiUnaMenos, el intendente de Almirante Brown Mariano Cascallares reconoció y destacó el trabajo que realizan a diario los equipos de la Comuna en el abordaje y la prevención de la problemática de la violencia de género. La referencia es especialmente para la Unidad de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias que lleva más de tres décadas abocada al acompañamiento integral de las mujeres con un destacado equipo de profesionales. El jefe comunal también subrayó la tarea del personal del Centro de Operaciones Municipal (COM) desde donde diariamente se monitorea el sistema de botones de pánico para potenciales víctimas de violencia de género que posee la aplicación browniana “Brown Previene” que ya utilizan más de 35 mil vecinas y vecinos. El reconocimiento también se hizo extensivo al equipo del Centro de Acceso a Derechos para las Mujeres y Disidencias “Dora Barrancos” que complementa su trabajo con el del Refugio para Víctimas de Violencias de Género que ya funciona en Almirante Brown. En ese contexto finalmente se destacó la tarea del Consejo Consultivo de Políticas de Género y Diversidad, y su trabajo articulado con el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. “En un nuevo #NiUnaMenos renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando para combatir la violencia de género, implementando políticas públicas con una mirada amplia, aportando a la diversidad sexual y a la igualdad de género”, indicó Mariano Cascallares. Vale recordar que la Línea 144 brinda atención telefónica en situaciones de violencia por razones de género durante las 24 horas los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.

