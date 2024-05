Lanús Gobierno invita a celebrar el festival “Este es mi barrio” en Villa Caraza, por el 116° aniversario

Lanús Gobierno invita a celebrar este sábado 1° de junio el festival “Este es mi barrio” en Villa Caraza, en el marco de su 116° aniversario. La actividad se desarrollará en Tagle y 1º de Mayo durante las 12 y 18 horas. Allí se podrá disfrutar de diferentes actividades y pasar un día inolvidable. Durante toda la tarde estarán a disposición los diferentes eventos para los y las vecinas que concurran: operativo Lanús tu Gobierno, muestra artísticas de instituciones, puestos gastronómicos y feria de emprendedores. Dentro del cronograma de actividades, habrá: Tango escenario CJYP Lealtad y Progreso, Ballet Folklórico del Jardín Mi Casita, Ballet Vecherinka, Coro Rassviet con Dirección de Víctor Bettinoti, Ballet Kospi, Ballet Ofrenda Gaucha, Expresión Malambo, Dany de Caraza, La Flaca RNR y Cumbia Peligro. —

Both comments and pings are currently closed.