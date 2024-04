El precio del pasaje en tren vuelve a subir en mayo: ¿cuánto costará?

El Gobierno publicó esta mañana una resolución que detalla los nuevos precios. Se aplicarán desde el segundo día del mes próximo en líneas del AMBA, regionales y de larga distancia. Es una suba del 53 por ciento Vuelve a aumentar el boleto de tren. El Gobierno oficializó los nuevos precios para los boletos de tren, que entrarán en vigencia a partir de mayo. A través de la resolución 01/2024 publicada esta mañana en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte de la Nación estableció los siguientes precios para los servicios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y para trenes regionales y de larga distancia. El pasaje mínimo para los servicios metropolitanos pasará a valer $200, desde los $130 que vale hoy. Supone un aumento del 53% que se aplica también a los pasajes por tramos más largos. Incluye líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa: Con tarjeta SUBE registrada: Sección 1: $200 Sección 2: $260 Sección 3: $320

Sección 1: $200 Sección 2: $260 Sección 3: $320 SUBE sin registrar: Sección 1: $400 Sección 2: $520 Sección 3: $640

Sección 1: $400 Sección 2: $520 Sección 3: $640 Con Tarifa Social: Sección 1: $90 Sección 2: $117 Sección 3: $144

Sección 1: $90 Sección 2: $117 Sección 3: $144 En efectivo: $640

Both comments and pings are currently closed.