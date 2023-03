Inflación: precios de los alimentos se desaceleraron por cuarta semana consecutiva

En la tercera semana de marzo los alimentos aumentaron un 0,5%, lo que refleja que en las últimas cuatro semanas el aumento acumulado es del 5%. En comparación con el período anterior se desaceleraron 0,7 puntos porcentuales, ya que en la semana anterior, la estimación para las cuatro semanas era de 5,7%. Los precios de los alimentos subieron un 5% en las últimas cuatro semanas y reflejan una desaceleración por cuarta semana consecutiva, según un informe de la consultora LCG. En la tercera semana de marzo los alimentos aumentaron un 0,5%, lo que refleja que en las últimas cuatro semanas el aumento acumulado es del 5%. En comparación con el período anterior se desaceleraron 0,7 puntos porcentuales, ya que en la semana anterior, la estimación para las cuatro semanas era de 5,7%. En el dato de inflación de febrero (que alcanzó el 6,6% de suba mensual) se destacó la variación de los alimentos, que registraron una suba del 9,8% en el mes. Entre ellos se destacó el aumento de las carnes que crecieron cerca de un 30%. Además, la canasta básica alimentaria, que delimita la línea de indigencia, saltó 11,7% en febrero, mientras que una familia necesitó $177.062,87 para no ser pobre, informó este jueves 16 de marzo el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). En ambas mediciones se ubicaron muy por encima de la inflación del mes pasado que fue del 6,6%. Según LCG, entre la tercera semana de marzo y la tercera de febrero, los aumentos fueron liderados por panificados (8,2%), lácteos (6,4%) y carnes (6%). Del conjunto de alimentos, sólo el 8% mostró aumentos en la semana del mes estudiada. El relevamiento se realiza sobre 8.000 productos distribuidos en cinco supermercados con cortes los días miércoles. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtieron que la combinación de la sequía con la ola de calor y algunas heladas tardías en zonas cosechadoras dañó la producción y advierten por el impacto en góndola. Las altas temperaturas quemaron las verduras de hoja verde y dañaron las frutas provocando una fuerte baja en la oferta y un salto en los precios de origen. La caída del poder adquisitivo limitó que estos costos se trasladaran íntegramente a góndola.

Both comments and pings are currently closed.