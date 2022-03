Fatalidada en José Mármol un hombre falleció en el medio de un incendio

Tras un incendio ocurrido en un domicilio en José Mármol y con los bomberos luchando con el fuego un vecino falleció como consecuencia de este que destruyó su casa en la tarde del miércoles. <--more--!> --more--!> El hombre quedó atrapado en el interior de su vivienda ubicada en la calle Amenedo en su intersección con San Luis, en esa localidad de Almirante Brown. La casa, precaria, fue consumida rápidamente por las llamas a pesar de la rápida intervención de los bomberos voluntarios de Almirante Brown. Al llegar el equipo de emergencias comenzaron con las tareas de extinción de las llamas, pero la trágica sorpresa llegó cuando los rescatistas lograron ingresar a la vivienda y se encontraron a la víctima tendida sobre una cama, con graves quemaduras. Además de los bomberos, intervino personal de la policía local que inició las tareas investigativas para determinar cuáles fueron las causas de trágico siniestro.

