El Banco Central bajó las tasas: qué va a pasar con los plazos fijos

El Banco Central informó este mediodía que bajó la tasa de referencia al 60% anual, desde un nivel previo de 70%, por la mejora en las expectativas económicas del país. Se trata del cuarto recorte de los tipos de referencia desde que Javier Milei llegó al Gobierno, y la segunda reducción de rendimientos en el transcurso de abril, ya que dos semanas atrás contrajo esta tasa al 70%, ante un 80% anterior. Una tasa de política monetaria del 60% nominal anual equivale a una tasa efectiva anual de 81,2% por el interés compuesto, es decir con la permanente reinversión de capital e intereses día a día durante un año. Esta tasa indexa los pasivos remunerados del Banco Central, principalmente los Pases pasivos que son colocados a los bancos y que constituyen el respaldo de los depósitos a plazo fijo de los clientes. Por lo tanto, una baja en la tasa de política monetaria se transmite a todo el sistema, incluidos los plazos fijos de los ahorristas o las tasas que se pagan por préstamos, la utilización de las tarjetas de crédito y cuentas remuneradas de las aplicaciones. Hay que recordar que la entidad monetaria dispuso a partir del 12 de marzo la desregulación de tasas mínimas de interés, que eliminó la tasa mínima de plazo fijo”. Por lo tanto, los bancos pueden ofrecer el rendimiento que estimen conveniente, algo que se espera traiga más competencia entre las entidades. En la última semana el BCRA informó que la tasa de plazos fijos promediaba en bancos poco menos de 60% nominal anual para clientes minoristas -tasa efectiva anual del 79% al reinvertir capital e intereses mes a mes-.

