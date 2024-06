Axel Kicillof: “Los 17 millones de bonaerenses son víctimas de este ajuste despiadado”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió contra el “ajuste despiadado” del Gobierno y reclamó $5,8 billones correspondientes a partidas presupuestarias. “La provincia se encuentra discriminada”, sostuvo. “Reclamamos concretamente recursos que, de manera ilegal, incumpliendo compromisos ya sean normativos o legales en base a acuerdos firmados, acuerdos que no están en discusión. Pese a que todas estas partidas existen y están documentadas, de manera unilateral y arbitraria el presidente Milei decidió suspender”, insistió Kicillof durante una conferencia de prensa en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. El gobernador denunció una discriminación del Gobierno hacia el territorio bonaerense y apuntó: “Uno podría remontarse casi al principio de la historia. El argumento ha sido siempre el mismo, que es que la provincia se encuentra discriminada y perjudicada por los ingresos que recibe. Esto nunca se modificó por más que hubo pequeños avances y en proporción con la gestión anterior”. Según Kicillof, “la provincia de Buenos Aires aporta aproximadamente el 40% de los recursos tributarios de la República Argentina con la actividad, los esfuerzos y los impuestos”. Y añadió: “Una parte de esos recursos se los queda la Nación, otra parte se distribuye a través de un sistema de coparticipación y el resultado de esto es que Buenos Aires aporta el 40% y recibe solamente el 20% de los recursos coparticipables“. “Esto durante el Gobierno anterior creció, pero hasta el 22,5% aproximadamente. Aportando el 40% no es que recibimos 10%, el 30% o como fue históricamente, previo a la década de los 80, el 27%. No recibimos algún punto más que tiene que ver con fondos específicos“, indicó sobre el tema. El gobernador enfatizó que el reclamo es “en nombre de los 135.000 intendentes de la provincia de Buenos Aires y de los 17 millones de bonaerenses” y que el petitorio fue presentado formalmente en el Ministerio de Economía: “Se le han pedido tres reuniones y nunca recibimos respuesta”, reclamó. “Es el ministro de Economía el que, según los restantes ministros, tiene que tomar la decisión en punto al total de fondos y las asignaciones presupuestarias. Particularmente, no habiendo un presupuesto nuevo aprobado por este año sino el prorrogado por el ejercicio anterior, obviamente las reconfiguraciones del presupuesto quedan en manos del Presidente y del ministro de Economía”, agregó Kicillof.

