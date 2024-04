Compactaron en Don Orione cerca de 4 mil vehículos secuestrados por la justicia

A partir de un trabajo conjunto entre el Municipio de Almirante Brown, la Justicia y la Provincia, se llevó a cabo una jornada de compactación y descontaminación de 3.760 vehículos secuestrados por la Justicia que se encontraban en el depósito judicial de Don Orione, en la localidad de San Francisco de Asís. La actividad se realizó en el predio situado en Manuel Araujo al 3300, de la mencionada localidad, y contó con la presencia de autoridades policiales junto con la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, y el presidente de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte, el concejal Martín Borsetti. Allí la máquina compactadora trabajó sobre 760 autos y 3.000 motos que fueron incautadas en operativos policiales de las comisarías de Don Orione, San José, Rafael Calzada, Claypole, José Mármol, Solano y Glew por intervención de la Justicia en diferentes causas. Cabe destacar que este depósito, si bien no es el único ubicado en el distrito, por su ubicación y el volumen de vehículos que albergaba, constituía un foco de contaminación y de alto impacto social. La iniciativa fue impulsada por el Municipio de Almirante Brown, que luego de solicitar la autorización legal para compactar los vehículos coordinó el procedimiento con la Estación de Policía de Seguridad de Almirante Brown. “Gracias al trabajo articulado con la Secretaría General de la Gobernación, la Policía Bonaerense y la Justicia, estamos llevando adelante la compactación y descontaminación de 3.960 vehículos que fueron secuestrados en distintas causas y operativos de seguridad en Almirante Brown”, destacó Mariano Cascallares, quien contó que lo recolectado por la compactación será destinado a los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown. También dijeron presente en la jornada, las y los titulares de las Comisarías Alte Brown 3° San José, 5° Rafael Calzada, 6° Claypole; 7°Glew, 8° Don Orione, 9° José Mármol y 10° San Francisco Solano.

