Extienden los acuerdos por la carne y ya hay puntos de venta en cinco localidades de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown anunció que extendió hasta el domingo 16 de junio “Día del Padre” el Acuerdo de Precios que mantiene con un conocido frigorífico de nuestra región con una importante oferta de asado a $4.599, además de 14 cortes más, con el objetivo de cuidar el bolsillo de las vecinas y vecinos. Se trata del acuerdo que rige entre la Comuna browniana y la empresa comercializadora “Morres”, el cual arrancó a fines de diciembre de 2023 y es aplicable en sus sucursales en las localidades de Burzaco, Glew, Claypole y Longchamps para una amplia variedad de cortes. En ese marco, se puede conseguir el kilo de Espinazo a $1.849 o dos kilos a $3.199; Falda Parrillera a $2.999 el kilo o dos kilos a $5.599; Osobuco a #3.499 el kilo o dos a $6.599; Costillita de Cerdo a $3.799 el kilo; Pechito a $3.849; y Tapa de Bife a $3.899 el kilo o dos a $7.399. También Matambre a $4.899; la oferta de Asado a $4.599 el kilo; Tapa de Nalga a $5.599; Aguja/Roast Beef a $5.999 el kilo; Bola de Lomo a $6.399; Cuadrada a $6.399; Paleta a $6.399 y Peceto a $7.799 el kilo. Los vecinos y vecinas pueden acceder a las ofertas hasta el domingo 21 en las sucursales ubicadas en Hipólito Yrigoyen N°14677 y en Joaquín V. González N° 2500, en Burzaco; Almafuerte N° 50 y Patria N° 25, en Glew; Avenida Lacaze N° 4298 de Claypole; y en José Alberto Kellertas N° 712, de Longchamps, cuya atención es a partir de las 13 horas. “Seguimos fomentando el consumo local en Almirante Brown, garantizando el acceso a los alimentos de calidad pero cuidando el bolsillo de nuestros vecinos, en este delicado contexto económico nacional que estamos atravesando”, subrayó Mariano Cascallares. Cabe destacar que en simultáneo continúa también el nuevo Acuerdo de Precios para una decena de cortes de carne con el frigorífico “Doña María”, de la localidad de Malvinas Argentinas, ubicado en la avenida Monteverde N°1745, el cual está abierto de lunes a sábados de 6 a 15 horas, y los domingos entre las 7.30 y las 13 horas. Entre algunos de los cortes disponibles en este comercio, se encuentran el Asado $3.990; Tortuguita/Palomita $5.390; Tapa de Nalga, Cuadrada y Bola de Lomo a $5.690; Nalga sin Tapa $6.390; Cuadril, Peceto y C. Cuadril $6.490 por kilo.

