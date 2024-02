Cuidado del Ambiente: en febrero Brown lanza campaña recolectando cigarrillos electrónicos y pilas

El Municipio de Almirante Brown informó que desde febrero agregó a la recepción de los habituales Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) la posibilidad de acercar pilas y cigarrillos electrónicos, también denominados vapeadores, con el objetivo de seguir potenciando el cuidado del ambiente en nuestro distrito. Esta novedad se enmarca en el programa “Brown Verde”, de la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat local, que tiene como finalidad recolectar los aparatos eléctricos y electrónicos que se encuentran en desuso y que no sirven para el reciclado tradicional ya que contienen materiales tóxicos que al estar expuestos al ambiente natural pueden contaminar y resultar nocivos para la salud. De esta manera, ambos productos altamente contaminantes para el ambiente son recibidos en los puntos RAEE, una iniciativa que en 2023 permitió recolectar más de 6 mil kilos de residuos. Es importante remarcar que si bien las políticas públicas siempre se orientan hacia la eliminación del hábito de fumar por motivos de salud, hay personas que por gusto, costumbre o adicción siguen sumergidas en su consumo. En este sentido, los vapeadores o cigarrillos electrónicos se transformaron en una opción elegida por los fumadores en los últimos años. Se trata de un dispositivo que además de afectar la salud, atenta contra el ambiente porque presenta tres tipos de desechos: desechos plásticos, desechos peligrosos (contiene metales pesados) y desechos electrónicos, por contener batería y un elemento generador de calor. De esta manera, los vapeadores pueden dejarse junto a celulares, gps, calculadoras, modems, y electrodomésticos grandes o pequeños como tostadoras, licuadoras o computadoras, entre muchos otros dispositivos más, en todos los puntos de recepción, mientras que las pilas sólo se recepcionan en la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. “Seguimos sumando y ampliando servicios para nuestros vecinos y vecinas de Almirante Brown. En este caso con una novedad muy positiva para el cuidado del ambiente, que es la posibilidad de depositar pilas y cigarrillos electrónicos en los puntos RAEE”, subrayó el intendente Mariano Cascallares. Puntos de recepción • Burzaco -Supermercado ChangoMás (Av. Espora 2074), lunes a domingo de 8 a 21 horas. -Comisión Mixta (L. M. Drago 2001), de lunes a viernes de 8 a 17 horas. -Fueguitos Brown (Quintana Nº639), lunes a viernes de 8 a 14 horas. • Claypole -Supermercado ChangoMás (Lacaze N°3899) de lunes a domingo de 8 a 21.30 horas. • Adrogué -Supermercado Disco (Amenedo N°302), de lunes a domingo de 8 a 21 horas. -Carrefour Market (Seguí N°649), de lunes a domingo de 8 a 21.30 horas. -Hipermercado Carrefour (H. Yrigoyen 13.500) – lunes a domingo de 8 a 21 horas. -Secretaría de Política Ambiental y Hábitat (Cerreti Nº912), de lunes a viernes de 8 a 14 horas. • Longchamps Delegación Municipal (Dr. L. Chiesa, esquina Burgwardt), de lunes a viernes de 8 a 14 horas. • Rafael Calzada -Delegación Municipal (Gral. Güemes, esquina Pte. Perón), de lunes a viernes de 8 a 14 horas. • José Mármol -Delegación Municipal (Bynnon y 20 de septiembre), de lunes a viernes de 8 a 14 horas. • Glew -Supermercado Carrefour (H. Yrigoyen N°20.260), de lunes a domingo de 8 a 21 horas.

