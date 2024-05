Paro de trenes: cómo funcionará el servicio este jueves

En las últimas horas, Omar Maturano -secretario general del gremio La Fraternidad- confirmó un paro de trenes de 24 horas para este jueves 30 de mayo, con motivo de los reclamos salariales para lograr “empatar la inflación”. no hubo cierre de paritarias “debido a la diferencia existente entre los porcentajes de la recomposición salarial propuesta con respecto a la inflación”. En este sentido, el dirigente gremial sostuvo que A la lucha de los trabajadores que ya ha tenido varios episodios se suma la denuncia de que hubo recortes del presupuesto y que faltan insumos, para el correcto funcionamiento de las unidades, lo que ha derivado en accidentes como el choque reciente que tuvo lugar en Palermo. En referencia a esta problemática, Maturano indicó: “No hay una inversión ni una política para el modo ferroviario. Nosotros trabajamos sin insumos, atando algunas veces con alambre algunos objetos y así salimos con los trenes. Y yo le pondría un sinónimo, que estamos trabajando con bajas condiciones de seguridad”. Cómo funcionarán los trenes este jueves Si bien no hay cese de actividades, las formaciones reducirán su velocidad al circular, por lo cual se presentarán demoras en el tiempo de los viajes. Sin embargo, de no obtener una respuesta al pedido de actualización salarial frente a la inflación, se concretará un paro total del servicio el martes 4 de junio.

