La Agrupación Movimiento Peronista Lomense reconoció a sus militantes

La Agrupación Movimiento Peronista Lomense realizó un encuentro para reconocer y agasajar a sus militantes que acompañan desde hace muchos años dicho espacio. El encuentro contó con la presencia de Pte Cámara de Diputados Bonaerense Federico Otermin ,la Intendenta de Lomas de Zamora Marina Lesci, la concejal del Fente de Todos Vilma Gonzalez quien organizó el encuentro, la concejala Eva Limone, el concejal Ruben Garrocho, Patricia Colombres Secretaria de Mujer, Género Pj Lomas de Zamora y el Delegado local Walter Moreno.



Federico Otermin comentó “Estamos felices de estar acá con Vilma con Marina, con todo el equipo de Martín, destacar el trabajo extraordinario que hace esta agrupación, la maravillosa tarea que hace Vilma, es muy importante para poder construir un Lomas de Zamora cada día mejor, además comimos muy bien, panza llena corazón contento y nos llevamos unos regalitos” Sobre la jornada Marina Lesci dijo ” Disfrutando de este encuentro, tomando energía para arrancar el año lo dijo Vilma, lo dijo Fede cuando hablamos es una año especial, es un año duro que nos vamos a encontrar en la calle con cada uno de estos compañeros y compañeras que lo vienen haciendo hace muchos años y esta buenisimo acompañar la idea de Vilma y de toda la agrupación de celebrarlos y aplaudirlos y darle el reconocimiento por todo lo que hacen” Quien organizó el encuentro Vilma Gonzalez señaló : “Hoy estamos reconociendo a los compañeros por el trabajo que realizaron el año pasado y dándonos fuerza para seguir trabajando este año que comienza” y agregó ” también aprovechar y celebrar los cumpleaños, tenemos motivos para estar todos juntos para darnos fuerza, para felicitar y agradecer esto de sumarnos al equipo de trabajo Martin Insaurralde y que tan bien nos han recibido con los brazos abierto, y nosotros poniendo nuestro granito de arena para aportar para que nuestro querido Lomas de Zamora siga creciendo como lo está haciendo hasta ahora “ Ruben Garrocho concejal Frente de Todos también comentó : “Esto motiva al compañero, reconocer lo que el compañero viene haciendo, con su tiempo su familia, realzando el trabajo de la militancia peronista yo creo que es importantísimo para ellos”

Por su parte Patricia Colombre Secretaria de la Mujer, Género del Pj Lomas de Zamora aseguró: ” En principio quiero agradecer a la compañera Vilma Gonzalez por esta oportunidad de juntarnos de reunirnos con los vecinos y vecinas que son militante de aquí de Budge que militan junto a los compañeros

