Julian Alvarez lanzó el programa de formacion y capacitacion de Seguridad Ciudadana

En el marco del fortalecimiento y profesionalización del equipo de Seguridad Ciudadana, el intendente de Lanús Julián Álvarez lanzó el programa de formación y capacitación para las y los agentes locales. “Al comenzar nuestra gestión nos encontramos con un dispositivo que funcionaba solamente por la motivación de sus trabajadores, sin planificación y sin los recursos necesarios para el correcto desempeño de sus tareas”, expresó Álvarez. “Es por eso que también impulsamos mejoras salariales para los caminantes y en este primer mes ya aumentamos los insumos y el equipamiento. Seguiremos trabajando para hacer de Lanús una ciudad segura”, concluyó el jefe comunal. Participó de la jornada junto a los 240 agentes el secretario de Seguridad de Lanús Gobierno Sebastián Castillo.

