Según el INDEC, la inflación de mayo fue del 4,2%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo volvió a descender, de acuerdo a lo señalado por INDEC. De esta manera, la inflación correspondiente al mes de mayo fue del 4,2% -siendo la cifra más baja desde enero de 2022- y acumuló 71,9% en los primeros cinco meses de 2024. La desaceleración con respecto al mes de abril fue de 4,6 puntos, dado que el porcentaje anterior había sido de un 8,8%. En tanto, la variación interanual acumula un 276,4%. Aunque esto podría significar un triunfo para el Gobierno, lo cierto es que en el día a día los ciudadanos no sienten el descenso en el porcentaje y los salarios siguen perdiendo contra los precios que involucran gastos mensuales de alquiler, expensas, supermercado, etcétera. Datos del INDEC: así fue el aumento en mayo de todos los rubros Comunicación: 8,2%

Educación: 7,6%

Bebidas alcohólicas y tabaco: 6,7%

Restaurantes y hoteles: 5,5%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 4,8%

Recreación y cultura: 4,6%

Bienes y servicios varios: 4,3%

Transporte: 4%

Prendas de vestir y calzado: 3,5%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 3,2%

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 2,5%

Salud: 0,7%

