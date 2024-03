Abrieron la inscripción a nuevos cursos gratuitos de formación laboral en Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que está abierta la preinscripción online a diversos cursos gratuitos que se dictarán en el Centro de Formación para el Trabajo de Rafael Calzada, el Centro de Formación e Innovación Productiva de Burzaco y en la Casa de la Cultura y la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia. Se aclaró que los cupos son limitados. Los interesados deberán preinscribirse ingresando en el siguiente link https://linktr.ee/produccionbrown y completar el formulario correspondiente. Se podrá elegir solo uno de los cursos disponibles que más se adapte a su necesidad, además del horario de cursada. En el caso de haber quedado inscriptos serán contactados vía mail para confirmar la vacante. “Desde el Municipio seguimos promoviendo cursos gratuitos de formación para el trabajo pensando en cada uno de los vecinos que residen en nuestro distrito. Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de empleabilidad y contamos con una gran oferta para que los interesados en formarse encuentren el curso más adecuado a sus necesidades”, indicó el intendente Mariano Cascallares. En el Centro de Formación e Innovación Productiva (CEFIP) del Parque Industrial de Burzaco -Junín y Tomás Guido- se dictarán los cursos de Auxiliar en Instalación y Reparación de aire acondicionado (jueves y viernes de 9 a 13 horas); Ayudante en Instalación de Energías Renovables (lunes y miércoles de 9 a 13); y Operador de Corte con torno CNC (martes y jueves de 13 a 17). En la Granja Educativa Municipal -Av. Juan B. Justo 1000, Ministro Rivadavia- se podrá acceder a los cursos de Jardinería y Riego Sustentable (miércoles y viernes de 10 a 14); y Productor/a de plantas en Vivero (viernes de 13 a 17 y sábados de 9 a 13 horas). En la Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia -Motti de Muesca N° 394- se capacitará en Auxiliar en Guía Turístico, los días martes y jueves de 9 a 13. En el Centro de Formación para el Trabajo de Rafael Calzada -Av. San Martín N° 3752- se dictarán los cursos de Carpintería Inicial (miércoles de 17 a 21 y jueves de 13 a 17); además de Herrería inicial (lunes y martes de 14 a 18 horas). Los requisitos para la inscripción son: ser mayor de 18 años, residir en Almirante Brown, estar en búsqueda de empleo, responsabilidad para cumplir con los días de cursada y asistencia, y estar registrado en el portal de Empleo: www.portalempleo.gob.ar/registro

