Al cumplirse hoy 57° años del primer Bypass, restauraron un mural en homenaje a Favaloro en Brown

El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto Municipal de las Culturas, informó que restauró un emotivo mural en homenaje al doctor René Favaloro ubicado en la localidad de José Mármol. El trabajo de restauración coincidió con el 57° aniversario de la primera operación de Bypass Coronario realizada por Favaloro y su equipo el 9 de mayo de 1967, revolucionando la cirugía cardiovascular y ayudando a salvar millones de vidas en todo el mundo. Se trata de una obra ubicada en Bartolome Mitre y Jacinto Calvo, a pocos metros de la estación ferroviaria de José Mármol, el cual había sido vandalizado y que fue puesto en valor gracias al trabajo de los artistas locales Eki y TiN. “Seguimos con la creación y puesta en valor de estos hermosos murales en distintas partes de Almirante Brown para llenar de color y magia nuestros rincones. Esta vez, con un homenaje al querido doctor René Favaloro, cuya obra sanitaria llena de amor los corazones del pueblo argentino”, destacó el intendente browniano, Mariano Cascallares. La iniciativa se realizó en el marco de las políticas públicas que impulsa la Comuna con el objetivo de embellecer los espacios públicos y también homenajear a distintos referentes de nuestra música y de la cultura. En los últimos días se presentó también un mural titulado “Las Bicis y la Cultura Popular de los años ´80”, en la calle Chiesa N° 912 en la localidad de Longchamps. Allí los artistas Heber Martínez y Tin rocktambulo representaron las figuras de Charly García, la película E.T y la serie “Stranger Things” que recrea la década de los ochenta.

