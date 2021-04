Lanús: 1° encuentro | Diálogos en pandemia | “Situación sanitaria en Lanús: segunda ola de Covid-19”

El pasado miércoles se realizó el primer encuentro del ciclo Diálogos en pandemia “Situación sanitaria en Lanús: segunda ola de Covid-19”. La jornada contó con la participación de la directora ejecutiva del Hospital Melo de Lanús, Dra. Virginia Olivera; la directora asociada del Hospital Narciso López de Lanús e integrante de la comisión de Salud de IDEAL Lanús, Dra. Cecilia Ciochi; y el presidente de IDEAL Lanús, Dr. Julián Álvarez. “Cuando asumimos nos encontramos con una situación muy seria. Mientras hacíamos los cambios en el sistema de salud, llegó la pandemia. Estamos construyendo cuatro consultorios para atender la consulta ambulatoria. Valoramos la gestión integral del Ministerio de Salud bonaerense, con la distribución de camas, respiradores y monitores. Queremos recuperar la filosofía de nuestro hospital insertado en la comunidad. Por eso también vacunamos”, argumentó Virginia Olivera. “Arrancamos la pandemia con una terapia a medio hacer y nos pusimos a trabajar con el Ministerio de Salud bonaerense, que nos trajo camas, respiradores y nos otorgaron 122 puestos para ingreso de personal. Tenemos que seguir cuidándonos y aprovechar que ahora tenemos un arma que es la vacuna. Más del 95 por ciento del personal de salud del Hospital Narciso López ya recibió la dosis”, comentó Cecilia Ciochi. “Las autoridades de nuestros hospitales asumieron con la peor crisis sanitaria de la historia, generada por el gobierno anterior y agravada por la pandemia. No solo están gestionando bien, con lo que eso implica en este momento; también pudieron encarar obras propias para lograr una mejor atención a los vecinos y vecinas. Por eso agradecemos eternamente al personal sanitario y al Ministerio de Salud bonaerense”, expresó Julián Álvarez. Reviví el encuentro: https://www.youtube.com/watch?time_continue=818&v=tFGPG3wAqro&feature=emb_title

Both comments and pings are currently closed.