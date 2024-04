La Anses confirmó cuándo comenzará a pagarse la segunda cuota de las jubilaciones y pensiones de abril

El Gobierno nacional finalmente dio a conocer cuándo comenzará a pagarse la segunda cuota de las jubilaciones y el bono correspondiente al mes de abril. Según indicó el titular de la Anses, Mariano de los Heros, ante los diputados de la comisión de Previsión Social, los pagos se realizarán a partir del miércoles 17 de este mes. Cabe recordar que para aplicar el reciente cambio en la actualización de las jubilaciones y pensiones, la Anses desdobló el pago de los haberes de abril en dos tramos: en el primer pago, cuyo calendario de pago se iniciará el miércoles 10 de abril, se liquidará el mismo monto que se cobró en marzo; en el segundo se cobrará el aumento y el bono de $70.000. “El decreto que cambió la fórmula de movilidad y algunas imprecisiones con el bono para los haberes más bajos llegaron demasiado tarde en el mes como para realizar todo el desembolso de una sola vez”, justificaron desde Anses. Si bien el funcionario no detalló cómo se compone el calendario más allá del 17 de abril, se puede suponer que el pago se hará de forma progresiva según la terminación del DNI, tal como lo hace Anses habitualmente. Qué bonos y aumentos habrá en abril? Tras la decisión del gobierno de establecer por decreto una nueva fórmula de movilidad jubilatoria en base a la inflación con dos meses de rezago, desde abril la jubilación mínima pasará de $137.216 a $172.463 pesos. Además, se continuará otorgando el bono de $70.000, por lo cual el haber mínimo ascenderá a la zona de los 242.000 pesos. Sucede que desde el próximo mes las jubilaciones tendrán un aumento correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, mes en el cual alcanzó el 13,2%, más otro 12,5% de recomposición. En mayo habrá una actualización por el IPC correspondiente a marzo. Como se mencionó, en esta oportunidad el gobierno decidió abonar los haberes en dos pagos: en el primero se cobrará el mismo monto que en marzo y en el segundo, el aumento y el bono. Calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados de abril Jubilados y pensionados con el haber mínimo DNI terminado en 0: miércoles 10 de abril

DNI terminado en 1: jueves 11 de abril

DNI terminado en 2: viernes 12 de abril

DNI terminado en 3: lunes 15 de abril

DNI terminado en 4: martes 16 de abril

DNI terminado en 5: miércoles 17 de abril

DNI terminado en 6: jueves 18 de abril

DNI terminado en 7: viernes 19 de abril

DNI terminado en 8: lunes 22 de abril

DNI terminado en 9: martes 23 de abril Los jubilados comenzarán a cobrar la primera parte de sus jubilaciones el 10 de abril. Los jubilados comenzarán a cobrar la primera parte de sus jubilaciones el 10 de abril. Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: miércoles 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: jueves 25 de abril

DNI terminados en 4 y 5: viernes 26 de abril

DNI terminados en 6 y 7: lunes 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: martes 30 de abril AUH y Tarjeta Alimentar DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 11 de abril

DNI terminado en 2: 12 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 18 de abril

DNI terminado en 7: 19 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril Asignación por embarazo: cuándo cobro en abril DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 11 de abril

DNI terminado en 2: 12 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 18 de abril

DNI terminado en 7: 19 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril Pensiones no contributivas: cuándo cobro en abril Anses ya abonó las pensiones no contributivas a los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, pero aún restan pagos por realizarse. DNI terminado en 4 y 5: 5 de abril

DNI terminado en 6 y 7: 8 de abril

DNI terminado en 8 y 9: 9 de abril Prestaciones de Desempleo: cuándo cobro DNI terminado en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminado en 2 y 3: 25 de abril

DNI terminado en 4 y 5: 26 de abril

DNI terminado en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminado en 8 y 9: 30 de abril ¿Cómo saber dónde cobro? Anses informó que los beneficiarios pueden conocer su fecha y lugar de cobro en el sitio web del organismo, www.anses.gob.ar. Para ello, deben ingresar en “mi Anses” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social (si no la poseen pueden generarla en el momento), elegir la opción Cobros y luego Consultar fecha y lugar de cobro. ¿De cuánto es el salario mínimo, vital y móvil? El Salario Mínimo Vital y Móvil fue fijado por el gobierno en $202.800 para marzo luego de que en la última reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil no se llegara a un acuerdo entre las partes.

