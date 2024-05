¿Paro de colectivos?: así funcionará el servicio la próxima semana

Tras suspenderse una audiencia entre las cámaras empresariales y el gremio de Unión Tranviarios Automotor (UTA), existe una nueva amenaza de paro sobre el servicio de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Cómo funcionará el transporte la próxima semana. El último de transportes tuvo lugar el 9 de mayo, cuando el servicio de trenes, colectivos y subtes no funcionó en todo el día. Sin embargo, en esta ocasión, la medida de fuerza corresponde sólo a los colectivos debido a que no hubo avances con respecto a la suba de tarifas y el reparto de subsidios por parte del Gobierno. El pasado jueves 17 de mayo se iba a llevar a cabo una audiencia entre la UTA y las empresas. En el encuentro se discutirían los salarios de los choferes de colectivos y el reparto de subsidios a las empresas. Sin embargo, la reunión se canceló y se reprogramó para el próximo martes 21, lo que encendió las alarmas de un posible paro. A fines de abril, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales finalmente llegaron a un acuerdo salarial y se suspendió el paro de colectivos que iba a llevar adelante el gremio. Cómo funcionará el servicio de colectivos la próxima semana Por el momento, el servicio de colectivos funcionará normalmente la próxima semana. Sin embargo, de no concretarse la reunión reprogramada para el próximo martes o no acordar la negociación, podría anunciarse un nuevo paro de colectivos. Por su parte, los servicios de trenes y subtes funcionarán con normalidad ya que la medida de fuerza solo afectara a los colectivos. Paro de colectivos: qué advierten desde el sector Las empresas dueñas de colectivos advirtieron que, de no haber una nueva estructura de costos que tenga en cuenta los precios de los salarios, el combustible y los insumos, comenzarán a bajar notablemente las frecuencias. En el AMBA el sistema funciona hoy con $153.000 millones mensuales, de los cuales un 70% son aportados por el Estado y el 30% por el precio de las tarifas, según precisaron fuentes empresarias. El Gobierno aumenta los subsidios al transporte para evitar un paro de colectivos La Secretaría de Transporte, a cargo de Franco Mogetta, confirmó que en abril, “los ingresos tarifarios cubrían el 30% de los costos del sector reconocidos por el Estado”. Y agregó: “Se espera que para mayo la cobertura se ubique en el 24%. Comparado con el año anterior, los ingresos reconocidos a los operadores se ubicarán un -11% por debajo”. “El seguimiento de costos que realizan las empresas refleja una brecha aún más pronunciada. En abril se verificó una diferencia de -$95,6 mil millones de pesos entre el cálculo realizado por la Secretaría de Transporte y los costos reales del sector. La tarifa del servicio del AMBA continúa entre las más bajas de la región, siendo uno de los sistemas más subsidiado”, añadió el organismo en un comunicado.

