Este fin de semana llega una nueva edición del festival “Brown a Cielo Abierto” a la plaza Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que este viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de mayo vuelve una nueva edición del Festival Familiar “Brown a Cielo Abierto” a la localidad de Adrogué, con diversas actividades recreativas, los Food Trucks y los emprendedores de nuestro distrito. La propuesta tendrá lugar en la plaza Brown, ubicada en Diagonal Brown y Rosales, el viernes desde las 17 horas y el sábado y domingo desde las 12 y hasta la medianoche. “Invitamos a las familias brownianas a disfrutar de una nueva edición del Festival Brown a Cielo Abierto que, en esta ocasión, vuelve a la plaza Brown con numerosas actividades de esparcimiento, los Food Trucks y nuestros emprendedores y emprendedoras”, expresó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. En el lugar, las vecinas y vecinos no solo disfrutarán de una amplia oferta gastronómica para todos los gustos y paladares, sino además podrán conocer el circuito de viveros que ofrece plantas ornamentales y de interior, aromáticas, arbustivas y para la huerta y también sustratos e insumos. La propuesta promovida por la Comuna, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional, incluye también la Feria Mi Pyme, que llega el sábado y el domingo de 14 a 22 horas, con artesanías en alpaca, mates, alforjas, parches y stickers, indumentaria, juguetes artesanales y didácticos, bijouterie, elementos en cerámica, impresión 3D, animé, agendas y encuadernación y macetas, entre otros. Todos productos a precios muy convenientes. También estarán presentes emprendedores de las Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (PUPA). Por último, grandes y chicos se deleitarán además con shows en vivo, animaciones, juegos y actividades circenses, el domingo a partir de las 17 horas.

