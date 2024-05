La banda de falsos policías de La Plata

Falsos policías en acción: quisieron entrar armados a una casa en Moreno y se asustaron con los perros

Una banda de falsos policías que cometía violentos robos en comercios y casas de Moreno fue desbaratada en esta semana, luego de que investigadores del caso lograran identificar a sus integrantes mediante el sistema LUNA de reconocimiento facial, empleado por la División Individualización Criminal Análisis Forense Facial de la Policía Federal. Uno de los golpes, que cometieron el 31 de enero pasado por la mañana, fue registrado por cámaras de seguridad. Los videos muestran los movimientos de ocho hombres armados, de manera organizada y a bordo de tres vehículos, mientras intentan ingresar a una casa de familia de la localidad de Villa Zapiola, en la zona oeste del conurbano. Esas imágenes fueron analizadas por los forenses de la PFA a pedido de la UFI N°7 de Moreno-General Rodríguez, que integra una Ayudantía creada por la Fiscalía General para esclarecer este tipo de delitos con autores ignorados. Desde 2021, los investigadores lograron esclarecer más de 250 casos con estas características. En los videos, a los que tuvo acceso Infobae, se puede ver a los miembros de la banda irrumpir en la propiedad. Simulan ser policías, no solo con las gorras y chalecos de la fuerza de seguridad, sino también con la actitud que encaran su entrada: con sorna y aires de superioridad. Una vez en el patio, llaman por su nombre al dueño de casa. Luego, uno de los falsos policías deja su pistola en una reposera y, con una barreta, intenta abrir la puerta de hierro. Pero no lo logra. Entonces, entra en escena otro de los delincuentes que lleva un papel que imita una orden de allanamiento. Lo muestra y lo pone contra una ventana para convencer a los ocupantes de la vivienda de que les abran la puerta. Al mismo tiempo, los apunta con un arma. Pese a la actuación, no consiguen su cometido. De repente, escuchan los ladridos de un perro de raza Rottweiler que se encontraba dentro del domicilio, se asustan y comienzan a correr. En la huida, los falsos policías responden a los tiros. Los detectives -reales- contaron no menos de seis balazos. En los allanamientos encontraron indumentaria de la PFA utilizada por la organización En los allanamientos encontraron indumentaria de la PFA utilizada por la organización Con las evidencias, el Juzgado de Garantías N°1 de Moreno, concedió cuatro órdenes de detención y seis allanamientos en Guernica, Isidro Casanova y La Tablada. En los procedimientos intervinieron cerca de 80 efectivos de la División Robo Organizado de la PFA y otras divisiones de la fuerza. Los agentes detuvieron este miércoles a Aníbal Edgardo Serón, Hernán Cristian Monteros y René Alfredo Molina, todos ellos, con antecedentes penales. Horas más tarde, cayó Fabián Eduardo Morello. A la vez, lograron secuestrar indumentaria y credenciales de las fuerzas de seguridad, teléfonos celulares, vehículos apócrifos y otros elementos de interés para la causa. Aunque pudieron comprobar un solo caso, creen que la organización habría estado involucrada en otros robos similares en la zona. La banda de falsos policías de La Plata Personal de la Comisaría 7° de la Policía Bonaerense en el partido de La Plata, junto a agentes de diferentes grupos tácticos, desarticularon a mediados de marzo a una megabanda de delincuentes que cometía entraderas en la ciudad platense y alrededores. Para cometer los hechos delictivos, los sospechosos se disfrazaban de policías de la PFA para simular falsos allanamientos con golpes de ariete incluidos, una moda delictiva que fue particularmente fuerte durante la pandemia. La investigación para dar con esta banda comenzó el pasado 29 de febrero, luego de que tres de sus integrantes irrumpieron a cara descubierta en un domicilio ubicado en la calle 209, en la localidad de Abasto. En la causa intervino la UFI N° 2 y el Juzgado de Garantías N° 4.

Both comments and pings are currently closed.