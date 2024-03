Aceptada la licencia de Alberto Fernández, el PJ no logra nombrar sucesor al frente del partido

En el congreso nacional del Partido Justicialista (PJ) llevado a cabo ayer, se aprobó la solicitud de licencia presentada por el recién jubilado exmandatario Alberto Fernández, quien consecuentemente cede la presidencia del partido. Se acordó también la creación de una nueva mesa de acción política que actuará como dirección transitoria, postergando la designación de sus miembros para una instancia posterior. Al final, se decidió optar por la conocida receta de conformar una multitudinaria e inerte Mesa de Acción Política para el Modelo Argentino, cuya integración quedó a cargo de las autoridades del Consejo Nacional del Partido, con el quimérico objetivo de realizar “una convocatoria amplia a todos los sectores y a todos aquellos y aquellas que se sienten parte del movimiento nacional y popular, para iniciar un proceso de recuperación basado en la producción, el trabajo, la solidaridad y el reparto equitativo de la riqueza, enmarcado dentro de la justicia social”. La sesión contó con la presencia del presidente del Congreso y gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y dirigentes del espacio como sus pares Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Raúl Jalil, y los senadores Lucía Corpacci, Juan Manzur, Eduardo de Pedro y José Emilio Neder. También acudieron al encuentro Cristina Álvarez Rodríguez, Fernanda Raverta, Fernando Espinoza, Verónica Magario, José Luis Gioja y Juan Manuel Olmos, entre otros. Tras la asunción de Javier Milei, el peronismo sufrió un duro golpe que profundizó además la falta de liderazgo en el espacio, por lo que ahora, en calidad de oposición, busca avanzar en la conformación de una mesa de acción política contra el “ajuste” que le atribuyen la administración libertaria. Entre sus metas a corto plazo figuran cerrar filas y evitar una diáspora a partir de las negociaciones que los gobernadores llevan adelante con el Gobierno nacional. Después vendrá la definición de la conducción definitiva, la parte programática y la convocatoria a otros partidos políticos de Unión por la Patria, con miras a las próximas elecciones legislativas de 2025. Tras el encuentro, el PJ emitió un documento, en el que planteó que el partido afronta “una doble obligación”: “tener un cuadro de situación adecuada de dónde estamos parados” y “o, empezar a delinear un proyecto de hacia dónde queremos ir, porque sin ese norte claro ningún viento nos será favorable”. “El pueblo argentino mira, naturalmente, hacia el peronismo porque sabe que allí reside una larga experiencia de luchas históricas, así como una reserva de futuro que puede y debe ser puesta al servicio de la Nación”, consideraron en el documento final. En su declaración, el Congreso Nacional del Partido Justicialista apuntó que “el gobierno actual, desde el día en que asumió, ha desatado una batería de medidas brutales que golpean sin piedad a la mayoría de nuestro Pueblo”. “Muchas de estas políticas son conocidas, repiten el guion escrito precisamente por los ideólogos de la última dictadura cívico-militar que nos han llevado a reiterados fracasos. Sin embargo, nunca se habían intentado aplicar todas juntas y en tan corto lapso“, agregaron al criticar al oficialismo. Al mismo tiempo, se expresaron algunas metas que el PJ buscará alcanzar en el futuro, entre ellas “recuperar la conducción del Estado nacional, fortaleciendo nuestros bloques parlamentarios en las elecciones de medio término del año próximo y triunfar en las siguientes elecciones”. “Aboquémonos a recuperar un auténtico federalismo de concertación, única forma de superar este presente de disolución y castigo a nuestras provincias. Argentina no es un país pobre, sino empobrecido a designio. Para superar esta rémora, es imprescindible recuperar y potenciar adecuadamente nuestro sistema científico-tecnológico. Promoción de un desarrollo con justicia social y una adecuada distribución de la riqueza”, plantearon.

