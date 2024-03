Convocatorias y Manifestaciones del 24 de marzo

Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y partidos políticos marcharán este domingo a la Plaza de Mayo, a 48 años del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976. “30 mil razones para defender la patria. Nunca más miseria planificada”, será la consigna que llevarán este año Abuelas de Plaza de Mayo y la agrupación HIJOS Regional Capital. En tanto, la Asociación Madres de Plaza de Mayo se movilizará bajo el lema “La patria no se vende. La vida no se entrega. El pueblo se subleva”. Y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), que agrupa organizaciones de derechos humanos y de izquierda, volverá a realizar un acto independiente bajo la consigna “Son 30 mil, fue y es genocidio. Abajo el plan de Milei, los gobernadores y el FMI”. Las marchas y actos por el Día de la Memoria serán los primeros con Javier Milei como Presidente, y se darán en medio de un clima de tensión entre el Gobierno libertario y las organizaciones de DDHH respecto de lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar. “30 mil razones para defender la patria. Nunca más miseria planificada”, será la consigna que llevarán este año Abuelas de Plaza de Mayo y la agrupación HIJOS Regional Capital. Convocatorias por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS: a las 12 del mediodía en Av. de Mayo y calle Piedras.

a las 12 del mediodía en Av. de Mayo y calle Piedras. Asociación Madres de Plaza de Mayo: a las 11 de la mañana en Av. Hipólito Yrigoyen 1584. A las 12 se llevará a cabo un acto político.

a las 11 de la mañana en Av. Hipólito Yrigoyen 1584. A las 12 se llevará a cabo un acto político. Encuentro Memoria, Verdad y Justicia: a las 14 en Av. de Mayo y 9 de Julio para marchar hacia la Plaza de Mayo. En este marco, también se prevén los siguientes cortes al tránsito: Av. Libertador estará interrumpida el tránsito, sentido al sur, entre las 11 y las 13.

estará interrumpida el tránsito, sentido al sur, entre las 11 y las 13. Av. Bullrich tendrá interrumpido el tránsito, sentido al sur, entre las 12 y las 14.

tendrá interrumpido el tránsito, sentido al sur, entre las 12 y las 14. Av. Santa Fe sentido a Plaza de Mayo tendrá interrumpido el tránsito también sentido al sur, entre las 13 y las 16.

