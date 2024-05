El municipio de Brown avanza con obras viales en las localidades

El Municipio de Almirante Brown avanza con importantes obras viales de pavimentación, repavimentación y mantenimiento en avenidas y calles del distrito para mejorar los accesos, la circulación y la transitabilidad en los barrios. Uno de los trabajos se concretó en los últimos días en la avenida Hipólito Yrigoyen, donde se efectuaron bacheos en la zona de Adrogué, junto con el recambio de luminarias para potenciar la transitabilidad en una de las vías más grandes del distrito. También mejoras en la calle Santa Ana, en San Francisco Solano, donde se retiró la carpeta asfáltica existente y su base para colocar una nueva estructura de siete centímetros de espesor. Por otra parte, en la calle Dorrego en José Mármol se realizó en una extensión de aproximadamente 300 metros el arreglo de toda la calzada adoquinada, muy característica del barrio, además de la construcción de nuevos cordón cuneta de hormigón. En este marco, se quitó todo el adoquinado granítico existente, se efectuó una base de hormigón pobre y se comenzó a colocar nuevamente el adoquinado pero contando esta vez con una mayor resistencia al paso de los autos y colectivos, evitando deformaciones en la calzada. En paralelo, otra de las obras que se llevan adelante es la repavimentación total de 13,3 kilómetros en articulación con el Gobierno Bonaerense, desde la avenida Donato Álvarez hasta la avenida Fragata Capitán Moyano, en los límites entre los partidos vecinos de Quilmes y Lomas. Actualmente se está continuando la construcción del cordón cuneta en el tramo entre Donato Álvarez y Espora, además de la creación de una nueva cinta asfáltica mucho más resistente debido a la intensidad vehicular de dicha arteria. Finalmente, entre la rotonda El Vapor y las vías del ferrocarril se también avanzó con un nuevo desagüe pluvial y con la construcción de una colectora de hormigón. “En Almirante Brown tenemos la decisión de seguir avanzando con estas obras viales que mejoran muchísimo las condiciones de conectividad y accesibilidad para nuestras vecinas y vecinos en distintos rincones del distrito”, destacó el intendente Mariano Cascallares.

