Axel Kicillof y Maximiliano Pullaro firmaron un convenio contra el narcotráfico: el mensaje a Javier Milei

Los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof y Santa Fe, Maximiliano Pullaro se reunieron este viernes en Rosario para firmar un convenio de lucha contra el narcotráfico. En ese marco y durante la conferencia de prensa que brindaron tras la firma del acuerdo, ambos mandatarios aprovecharon la ocasión para enviarle un mensaje al presidente Javier Milei mientras achica el Estado y quita toda asistencia a las provincias: “el delito organizado es un problema federal”, le recordaron. “Es un hecho para celebrar que podamos seguir trabajado de esta manera”, aseguró Kicillof y advirtió que “ aún existiendo desacuerdos con varias cuestiones políticos o partidarias, en esto (lucha contra el narcotráfico) no ponemos diferencias, hay que dar soluciones a los pueblos . Con Maximiliano tenemos una idea compartida respecto del federalismo”. . Con Maximiliano tenemos una idea compartida respecto del federalismo”. “Axel Kicillof no solo acompañó firmando documentos, sino que puso recursos de su provincia en mi provincia en momentos que era muy difícil. Le agradezco profundamente ante todos los vecinos de Santa Fe. No lo vamos a olvidar, vamos a estar a la altura de las circunstancias”, destacó. El encuentro se dio además poco después de que el gobernador bonaerense se mostrara junto a su par de Chubut Ignacio Torres, quien también mantuvo un fuerte cruce con el presidente Milei por la suspensión de las transferencias a las provincias como modo de disciplinamiento a la que recurre la Casa Rosada en su cruzada por sostener el equilibrio fiscal. En aquel entonces, Kicillof había advertido que su encuentro con Torres demostraba “que no todo tiene que ser agresión y ataque por las redes sociales: podemos trabajar en conjunto y de forma solidaria“. Por su parte Torres, también en alusión a la violencia que Milei destila en las redes sociales, instó a todos a “levantar la cabeza para salir de la grieta tuitera y dar respuestas a la gente”.

