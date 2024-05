Este fin de semana el festival familiar “Brown a Cielo Abierto” llega a Rafael Calzada

El Municipio de Almirante Brown anunció que este viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de mayo llega al Polideportivo de Rafael Calzada una nueva edición del festival familiar “Brown a Cielo Abierto” con una amplia oferta gastronómica a través de los Brown Trucks y la feria de emprendedores Mi Pyme. Esta importante propuesta, que se replica en las distintas localidades, se llevará adelante en el espacio público ubicado en la calle Güemes, el viernes de 16 a 00, y el sábado y el domingo de 12 a 00. En el lugar, las y los vecinos podrán deleitarse con una amplia y variada oferta gastronómica para todos los paladares de la mano de los Food Trucks y estarán acompañados de muy buena música durante toda la jornada. Promovida por la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional del Municipio, la iniciativa incluirá también a la Feria Mi Pyme que, una vez más, ofrecerá una gran diversidad de productos a precios muy convenientes. “Este fin de semana llevaremos adelante una nueva edición de Brown a Cielo Abierto pero en la querida localidad de Rafael Calzada, con numerosas propuestas recreativas, el trabajo de nuestros emprendedores y emprendedoras, además de una gran oferta gastronómica”, destacó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

