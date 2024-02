Julian Alvarez denunció penalmente al operativo ilegal que Diego Kravetz desplegó en el ingreso a la ciudad de Lanús

En la medianoche del domingo 11 de febrero, mientras el intendente de Lanús Julián Álvarez y su secretario de Seguridad Sebastián Castillo supervisaban el operativo de saturación vehicular en el barrio Villa Jardín, identificaron que la Policía de la Ciudad se encontraba cortando los ingresos y egresos al Puente Olímpico en territorio del distrito de Lanús. “La fuerza comandada por Diego Kravetz cometió un delito, llevando adelante en Lanús un operativo ilegal e inconsulto. Por eso me comuniqué con las autoridades judiciales e inicié las actuaciones penales correspondientes”, explicó Julián Álvarez. El ilegal y desprolijo accionar de Diego Kravetz se suma a lo acontecido durante el reciente robo sufrido por el secretario del Concejo Deliberante de Lanús Gabriel Sandoval, cuando la Policía de la Ciudad no dejó actuar a la Policía Bonaerense, durante la persecución de los delincuentes que se dirigían hacia la Capital Federal, lugar donde residían. En paralelo con este hecho, días atrás, Diego Kravetz envió a sus militantes a acuartelarse en la Base Operativa de Seguridad Ciudadana de Lanús para que los agentes no pudieran salir a patrullar, 24 hs. después de que el intendente había comunicado un aumento salarial del 95 % para todo el personal de la fuerza. “Le pedimos a Diego Kravetz que sea responsable y que deje gestionar al gobierno que fue elegido por el voto popular de Lanús”, enfatizó el intendente.

