Este martes llegan los Carnavales Populares a Malvinas Argentina

El Instituto Municipal de las Culturas, dependiente del Municipio de Almirante Brown, informó que este martes 13 de febrero llegan los Carnavales Populares a la localidad de Malvinas Argentinas luego de que el pasado sábado 10 de febrero se suspendieran por mal tiempo. Vale recordar que este año a raíz del contexto socioeconómico no se realizará el Carnaval tradicional en Longchamps y “se lo reemplazará por actividades culturales de carnaval o festivas en forma articulada con las instituciones en localidades de nuestro distrito”, indicó el intendente Mariano Cascallares. En ese contexto, este martes 13 de febrero los Carnavales Populares arrancarán a las 18 horas en Malvinas Argentinas (calle Guatambú entre Retiro y Policastro), al tiempo que se preparó un cierre musical a partir de las 22,30 hs con la presentación de la Pande Bande. Mientras tanto está previsto que durante la mencionada jornada desfilen Los Dementes de la Loma, La Nueva Generación, Los Fabulosos del Sur y Batería Amor Do Samba. Desde el Instituto Municipal de las Culturas se invitó a las y los vecinos de nuestro distrito y especialmente de Malvinas Argentinas a sumarse participando de esta celebración del Carnaval en las localidades y en los barrios brownianos.

