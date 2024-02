Lluvias hoy en Buenos Aires: a qué hora dejará de llover este lunes

Las lluvias volvieron fuerte a Ciudad y Gran Buenos Aires durante la jornada de este lunes 12 de febrero, día feriado por carnaval en todo el país. conurbano bonaerense comenzó a llover alrededor de las 9.00 y unos 40 minutos después los chaparrones se transformaron en diluvio en Ciudad de Buenos Aires. Lluvias: cuándo se van las lluvias de Buenos Aires En elcomenzó a llover alrededor de las 9.00 y unos 40 minutos después los chaparrones se transformaron en Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las lluvias se mantendrán en Capital Federal y sus alrededores durante casi toda la jornada del lunes y recién hacia la noche mejorará el tiempo. Se esperan chances de lluvias hasta las 19.00 y a partir de ese momento disminuirán las tormentas y chaparrones en casi todo Capital y alrededores. Con las lluvias habrá un alivia en cuanto al calor, porque desde este lunes se espera que las marcas térmicas máximas no vuelvan a superar los 30 grados y hasta el miércoles las mínimas estarán por debajo de los 20 grados. Llegando al fin de semana subirán las máximas y recién el domingo, según el último informe del organismo oficial, podría volver a llover en Ciudad y Gran Buenos Aires.

