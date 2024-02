Otro golpe al bolsillo del trabajador: El boleto mínimo de colectivo pasó a costar $270 y el del tren $130

Tras el anuncio de este lunes, el boleto mínimo de colectivo ya cuesta $270 y el del tren $130, luego de que la justicia dispusiera el “efecto suspensivo” de la medida cautelar que dilataba la implementación de los nuevos cuadros tarifarios puestos a consideración en audiencia pública. Al dar a conocer la inminente implementación, fuentes de la Secretaría de Transporte explicaron que “las tarifas fueron calculadas en base a una menor participación estatal en el sistema de transporte a través de subsidios, y por eso se avanzó en esta actualización de tarifas que arrastraban años de atraso”. Así, “el valor de la tarifa busca generar una mayor equidad de precios con los principales centros urbanos del país para conseguir una política de transporte público verdaderamente federal”. La decisión cuenta con el aval de la justicia, ya que levantó la restricción vigente hasta este martes tras una medida de amparo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 3 de Lomas de Zamora que hizo lugar a la presentación del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. Al respecto, las fuentes de Transporte explicaron que “el juez de primera instancia concedió la apelación con efecto suspensivo de la medida cautelar. Esto significa que el Poder Ejecutivo quedó habilitado a continuar con el proceso de adecuación tarifaría”. El cuadro tarifario de los colectivos De este modo, se aplica el nuevo cuadro tarifario, que establece que el boleto mínimo para el colectivo es de $270 y para el tren de $130, siempre y cuando se utilice la tarjeta SUBE nominizada. Las nuevas tarifas para el colectivo incluyen un boleto mínimo de $270 para recorridos de 0 a 3 kilómetros, con una tarifa social de $121,50 y un valor sin nominalizar de $429,30 a partir de abril de 2024. Para recorridos de 3 a 6 kilómetros, el costo es de $300,78, con una tarifa social de $135,35 y un valor sin nominalizar de $478,24. En recorridos de 6 a 12 kilómetros, el precio es de $323,95, con una tarifa social de $145,78 y un valor sin nominalizar de $515,08. “Las tarifas fueron calculadas en base a una menor participación estatal en el sistema de transporte a través de subsidios. Foto: Camila Godoy. Para distancias de 12 a 27 kilómetros, el costo es de $347,15 con tarjeta SUBE, $156,22 con tarifa social y $551,97 sin nominalizar. Por último, para recorridos de más de 27 kilómetros, el boleto cuesta $370,18 con tarjeta SUBE, $166,58 con tarifa social y $588,59 sin nominalizar. El precio de los boletos de tren En cuanto a los trenes, para todas las líneas, el boleto en la sección con tarjeta SUBE pasó a costar $130, con una tarifa social de $58,50 y un valor sin nominalizar de $260. En la segunda sección, el costo es de $169 con tarjeta SUBE, $76,05 con tarifa social y $338 sin nominalizar. Para la tercera sección, el valor es de $208 con tarjeta SUBE, $93,60 con tarifa social y $416 sin nominalizar. Además del ajuste mensual en base a la evolución de la inflación, se implementará progresivamente una quita de subsidios que afectará el valor final de los distintos medios de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En tanto, se ratificó que el sistema de diferenciación de tarifa para las SUBE nominalizadas comenzará a regir a partir del 1 de abril de 2024, y hasta esa fecha, todas las tarjetas pagarán la tarifa de tarjetas nominalizadas. Luego del 1 de abril, las personas sin tarjeta registrada pagarán la tarifa diferencial pero podrán seguir registrando sus tarjetas para acceder a la tarifa más económica. La consulta Por otra parte, la cartera de Transporte resaltó que la consulta pública se desarrolló en las mismas condiciones que los implementados en otros años pero, en esta ocasión, contó con una mayor participación. El informe final de la Secretaría detalló que se registraron, en total, 245 opiniones y propuestas a través de la Web del organismo, una amplia diferencia en relación a la actualización tarifaria que la gestión anterior hizo en 2022, cuando se recibieron sólo 28 comentarios para modificar el mecanismo de incremento del boleto. Los 245 comentarios de la consulta pública fueron respondidos por el equipo técnico de la Secretaría de Transporte y tuvieron como ejes principales la utilización de la tarjeta SUBE, los valores del cuadro tarifario, la actualización del cuadro tarifario, los atributos sociales, el boleto integrado, y el servicio ferroviario. Con este nuevo proceso concluido, la Secretaría de Transporte “cumplió con los requisitos legales y puso en vigencia el nuevo cuadro tarifario del transporte público en el Área Metropolitana”, se explicó. Esto permitirá “reducir los recursos que el Estado destina en subsidios, cuidando a los sectores vulnerables a través de los atributos sociales y disminuyendo las desigualdades que existen entre el AMBA y el interior del país”.

