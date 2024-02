Por el contexto socioeconómico, Brown reemplaza el carnaval tradicional por actividades culturales festivas en las localidades

El Municipio de Almirante Brown informó que este año a raíz del contexto socioeconómico no se realizará el Carnaval tradicional en Longchamps y “se lo reemplazará por actividades culturales de carnaval o festivas en forma articulada con las instituciones en localidades de nuestro distrito”, indicó el intendente Mariano Cascallares. En efecto, la Comuna browniana adelantó que el próximo 10 de febrero arranca la Temporada de Carnavales Populares 2024, con música, shows y el desfile de comparsas y murgas en Malvinas Argentinas. Una propuesta que se replicará también en las localidades de San José, Glew, Ministro Rivadavia, San Francisco de Asís y en Rafael Calzada. De ese modo los vecinos podrán disfrutar, con entrada libre y gratuita, de una nutrida agenda de espectáculos en diferentes sectores del distrito, promovidos desde el Instituto Municipal de la Cultura y diferentes instituciones de bien público. A partir de las 18 horas, el sábado 10 la cita será en Malvinas Argentinas en la calle Guatambú, entre Retiro y Polonia, donde actuará Milton Mendoza, y desfilarán Los Dementes de la Loma, La Nueva Generación, Los Fabulosos del Sur y Batería Amor Do Samba. El sábado 17 de febrero, los carnavales llegan a Glew, en Almafuerte entre Vicente López y Planes y Roldán. Allí se presentarán Elegi2, GRES Alegría de Zona Sur; Sacode o Caracao, los Gigantes de Rayo de Sol y Sol Naciente del Trébol. El domingo 18, la fiesta popular se trasladará al Parque Don Orione, en Eva Perón y Marechal, en San Francisco de Asís, donde desfilarán La Esmeralda y Batería Reciclaho, entre otras comparsas invitadas. Además, habrá un cierre musical a cargo de El Pakto. Ese mismo día, en el Polideportivo de la localidad de Rafael Calzada -Güemes y Avenida República Argentina- se presentarán La Plena del Sur y Lxs sin Murga Alte. Brown, además de Candombe Calzada, Garufa de Constitución, Murga por Siempre Murgueros -Castelar, Murga Gambeteando el Empedrado- Barracas y Murga los Pitucos de Villa Ballester y Devoto. El sábado 24, es el turno para los vecinos de Ministro Rivadavia, ya que la celebración llegará a la calle Lahille entre Páez y Mariano Acosta. Allí actuará Estate Kieto, y Comparsa Murga al Borde, Los Mimosos de Burzaco, Los Monchos Murgueros, Las Estrellas Luminosas de Burzaco, Maracaná de Burzaco y Murga Reciclada. Por último, el domingo 25 de febrero, en la calle Salta entre 30 de Septiembre y Vértiz, en la localidad de San José, actuarán Sol YSK, La Orquestilika y la San José Band. En tanto, exhibirán sus trajes y baile las murgas Los Herederos de José Mármol, Los Elegantes de San José, Los Reyes del Alboroto y Los Ángeles de Noche. “Llega la Temporada de Carnavales a nuestro distrito con la participación de comparsas y murgas que llenarán de alegría los diferentes sectores de Almirante Brown. Siempre pensando en la familia browniana con una gran variedad de espectáculos gratuitos destinados al esparcimiento y la recreación”, indicó Mariano Cascallares.

