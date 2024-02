Comunicado de la Iglesia por la falta de alimentos en comedores comunitarios

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) advirtió este lunes que “cientos de miles de familias” en el país tienen problemas para “alimentarse bien” y afirmó que “la comida no puede ser una variable de ajuste”, por lo que los comedores comunitarios, entre otras instituciones sociales y religiosas, deben recibir asistencia “sin dilación” para que la situación “no profundice la crisis alimentaria”. “Como obispos, en el trato pastoral con la gente sencilla, hemos aprendido que ‘Un plato de comida no se le niega a nadie’. Es que en nuestra patria nadie debería pasar hambre, ya que es una tierra bendita de pan. Sin embargo, hoy, a cientos de miles de familias se les hace cada vez más difícil alimentarse bien” , expresó la Comisión Ejecutiva de la CEA, cuyo presidente es monseñor Oscar Ojea. , expresó la Comisión Ejecutiva de la CEA, cuyo presidente es monseñor Oscar Ojea. En ese documento, titulado “El pedido del pan de cada día es un clamor de justicia”, y difundido a una semana de que el papa Francisco reciba en el Vaticano al presidente Javier Milei, la CEA resaltó que “es necesario anticiparse para que esta situación no profundice la crisis alimentaria”, y en ese sentido consideró que “se debe facilitar a las personas, las comunidades y al pueblo aquello que se necesite para ayudar a los más frágiles, especialmente a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores”. “Ante una crisis -mencionó el texto- no son suficientes los paradigmas tecnocráticos, sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos, es necesaria la comunidad”, afirmó.

