Junto a la nación, Cascallares y Fabiani entregaron pensiones a vecinos con discapacidad

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, junto a Mariano Cascallares y Juan Fabiani encabezaron la entrega de 121 pensiones no contributivas a vecinos y vecinas con discapacidad de Almirante Brown. La actividad se llevó adelante en la plaza de la estación ferroviaria de Burzaco, ubicada en Pellegrini y 9 de Julio, en el marco de un programa nacional que permitió, en los últimos tres años, la entrega de más de 350.000 pensiones en todo nuestro país. “Desde el Municipio de Almirante Brown seguimos trabajando articuladamente con la ANDIS y el Gobierno Nacional para continuar restituyendo y ampliando los derechos de las personas con discapacidad. Desde el Estado los acompañamos para que puedan tener una mejor calidad de vida”, remarcó Mariano Cascallares. En esa línea, sostuvo que “nos enorgullece enormemente trabajar juntos porque tenemos un Estado presente, que entiende cuáles son las prioridades, y que piensa en cómo generar mayores oportunidades, derechos e inclusión”. De la actividad participaron también de ANDIS la directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, Paula Martínez, y el coordinador Territorial de Políticas de Regulación y Servicios, Mariano Colombo. Mientras que por parte del Municipio dijeron presente la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, y el secretario de Salud, Walter Gómez. También la directora general de Políticas Sectoriales y Territoriales, Fernanda Viggiani; la directora del Consejo Asesor para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Nora Saporiti; el director de Inclusión para las Personas con Discapacidad, Diego Domínguez; el director de Deporte Adaptado, Gustavo Borro; el coordinador de Inclusión Cultural, Marcelo Ariel Domínguez, y el coordinador de Deporte para Personas con Discapacidad, Fernando Mihovich.

