El hijo de Pappo fue condenado a 3 años y 8 meses por violencia de género

El músico Luciano Emilio Juan Napolitano, hijo del fallecido rockero Pappo, fue condenado en un juicio abreviado a una pena de 3 años y 8 meses de cárcel por haber golpeado y amenazado a su ex pareja en su casa en Benavídez, hecho por el que estuvo preso en un penal desde el 2021 aunque hace nueves meses fue beneficiado con una prisión domiciliaria que cumple en la casa de su madre, informaron este lunes fuentes judiciales. Hace tres días, Napolitano (48) -quien en prisión formó, junto a otros dos reclusos, una banda de rock llamada “H6” por el pabellón donde estuvo alojado- subió a su perfil de Instagram un video tocando la guitarra eléctrica en una casa. “Soy Rock canción de H6 y acá en mi casa afilando los solos de guitarra que hace meses que lo toco”, escribió el hijo de Pappo en el posteo donde, además, hizo un largo listado de agradecimientos a algunos músicos, una actriz, un sacerdote, su abogado Roberto Casorla Yalet y “al juez” que, según explicó: “Me dio la domiciliaria para continuar mi vida porque adentro me estaba muriendo”. A partir de este posteo, fuentes judiciales confirmaron a Télam que desde diciembre pasado Napolitano fue beneficiado con la prisión domiciliaria con tobillera electrónica en la casa de su madre en Tigre y que, además, ya tiene condena en la causa que lo llevó a prisión. El juez en lo Correccional 4 de San Isidro, Juan Facundo Ocampo, fue quien dispuso el 16 de diciembre del año pasado “morigerar la medida de coerción” y hacer lugar a la “detención domiciliaria” del músico con el monitoreo de una pulsera electrónica. Según la resolución -a la que tuvo acceso Télam-, el juez se basó en “el estado de salud del detenido” -sufre Epoc entre otros padecimientos-, en que necesitaba una mejor atención que le que le brindaban en el penal, en que llevaba detenido más de un año y medio y en que la propia víctima no se opuso. Las mismas fuentes judiciales agregaron que, en el marco del mismo proceso, el fiscal de juicio de Tigre Diego Callegari acordó con la defensa de Napolitano un juicio abreviado en el que terminó condenado a 3 años y 8 meses de prisión por dos hechos de violencia de género contra su entonces pareja, Mariel Oleiro (35). El hipo de Pappo sufre epoc y por eso fue beneficiado con la domiciliaria / Foto: Archivo. Cuando en marzo de 2021, el fiscal de Violencia de Género de Tigre, Pablo Menteguiaga, elevó la causa a juicio oral, se calculaba que por todos los delitos Napolitano podía llegar a ser condenado a una pena máxima de 19 años. La sentencia de ese abreviado -a la que accedió Télam- también fue firmada por el mismo juez Ocampo, el 28 de diciembre pasado, es decir, doce días después de darle la domiciliaria. Napolitano fue condenado a esa pena como autor de los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas, privación ilegal de la libertad agravada y tenencia de arma de guerra” (por el hecho 1) y “amenazas agravadas por el uso de armas” (por el hecho 2), ambos en concurso real entre sí. El juez dejó asentado en el fallo que, de acuerdo al cómputo de la pena, a Napolitana se le dará por cumplida su condena por estos hechos el 24 de enero de 2025. Napolitano fue condenado a esa pena como autor de los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas, privación ilegal de la libertad agravada y tenencia de arma” El abogado Casorla Yalet informó a Télam que a pesar de haberse firmado el abreviado, él apeló el fallo al entender que la pena es excesiva, por lo que la condena aún no está firme y está siendo revisada por la Cámara de Apelaciones de San Isidro. El hecho que derivó en su condena ocurrió la tarde del 24 de mayo de 2021, en la vivienda que el hijo del fallecido Norberto “Pappo” Napolitano compartía desde hacía cuatro años con su pareja Oleiro, situada en Jujuy 3452 de la localidad de Benavídez, partido de Tigre, en el norte del conurbano. De acuerdo a la denuncia de la mujer, todo se inició cuando le pidió a Napolitano las llaves de la camioneta para ir a comprar comida para sus mascotas y él comenzó a insultarla y agredirla físicamente, todo delante de dos de las hijas del imputado de 7 y 13 años. En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Menteguiaga describió así el inicio de las agresiones: “Comenzó a hostigarla, humillarla y denigrarla para luego valiéndose de su condición de género tomarla del cuello apretándolo fuertemente hasta provocarle dificultad para respirar mientras le refería dichos amenazantes tales como “te voy a matar hija de puta, te voy a matar“.

