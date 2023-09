Cuenta DNI se suma al programa Compre sin IVA: permitirá ahorrar hasta $78.800

La billetera digital gratuita de Banco Provincia de Buenos Aires se suma al programa Compre sin IVA, impulsado por el Ministerio de Economía, beneficio que se acumula con los descuentos que ya ofrece la banca bonaerense y que permiten un ahorro mensual de hasta $78.800 por persona. “Esta medida que lleva adelante el ministro Sergio Massa va a tener un impacto directo en el bolsillo de las familias bonaerenses, llevando alivio a una de las preocupaciones que tienen todos los días los trabajadores y los sectores medios de la provincia”, resaltó el gobernador Axel Kicillof al confirmar la incorporación de Cuenta DNI al programa nacional. La medida del Gobierno nacional reintegra en concepto de IVA el 21% de las compras a determinadas personas según su nivel de ingresos, en comercios seleccionados y en productos particulares por hasta $18.800 por mes. De esta manera, las personas usuarias de la billetera digital gratuita de Banco Provincia que cumplan con los requisitos impuestos por la AFIP pueden obtener un nuevo ahorro mensual cada vez que pagan sus compras de productos incluidos en la canasta básica a través de la aplicación en cualquiera de sus modalidades, como QR o Clave DNI. Desde el Gobierno bonaerense se destacó que este reintegro del IVA se acumula con los que ya brinda Cuenta DNI. En este sentido se explicó que si una persona compra carnes y verduras durante los sábados y domingos y paga con la billetera de Banco Provincia puede obtener hasta $7.000 por semana. Ahora, con la medida anunciada por el Ministerio de Economía, podrán sumarle a ese ahorro la devolución del IVA, ya que el programa aplica a una amplia gama de productos, como frutas, verduras, carne y productos de higiene personal y del hogar. “Gracias a este programa del Gobierno nacional y los ahorros que ofrecemos con Cuenta DNI todos los meses le vamos a llevar una ayuda importante a las familias bonaerenses”, indicó Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia. Durante septiembre, la billetera digital permite ahorrar hasta $60.000 por mes si se utilizan todos los beneficios que ofrece a sus más de 7 millones de personas usuarias. Se indicó que la incorporación de Cuenta DNI al programa se concretó luego de varias jornadas de trabajo en conjunto de los equipos técnicos de Banco Provincia y la AFIP para garantizar la viabilidad operativa del beneficio. Según dio a conocer el organismo, además de los pagos digitales, los consumos abonados con tarjetas de débito también están alcanzados por la medida.

