Emotivo festejo de los Jardines de Infantes locales en la Plaza Brown

Mariano Cascallares y Juan Fabiani participaron de una jornada educativa y de festejo junto a los alumnos y las docentes de Jardines de Infantes de nuestro distrito. La Plaza Brown de Adrogué, ubicada en Diagonal Brown y Rosales, fue escenario del encuentro que reunió a la comunidad educativa de los jardines N° 901, 902 y 908 de dicha localidad. Allí, no solo se exhibieron los diferentes trabajos pedagógicos realizados por las niñas y niños durante el presente año 2023, sino también desarrollaron numerosas actividades recreativas. Durante el evento Cascallares señaló: “Como todos los años acompañamos a los Jardines de Infantes de nuestro distrito en esta jornada recreativa y de festejo que reúne a toda la comunidad educativa, tanto a docentes como alumnos y sus padres”, al tiempo que subrayó el fuerte compromiso del Municipio con la educación, sumando infraestructura escolar con la construcción de 44 instituciones de todos los niveles y modalidades. Asimismo, recorrió junto Fabiani los diferentes stands ubicados en la plaza donde se presentaron, entre otros, proyectos sobre alimentación, ambiente, arte, cosmética y peluquería. Cabe señalar, que el proyecto de las plazas, en el marco del Día de los Jardines de Infantes, tiene por objetivo que las instituciones educativas de nivel inicial, trasciendan las paredes de las aulas y muestren su trabajo pedagógico en los espacios públicos del distrito. Dichas acciones se llevan adelante a partir de la pandemia del Covid en todas las localidades de Almirante Brown. Fueron también parte de la jornada, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología del Municipio, Sergio Pianciola; la inspectora jefa distrital, Inés Centurión y la delegada de Adrogué, María José Zandonadi, además de autoridades escolares.

Both comments and pings are currently closed.