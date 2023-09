Exitosa “Expo Feria” de emprendedores y productores de Almirante Brown

Con el objetivo de potenciar el desarrollo productivo local, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron la “Expo de la Economía Social, Popular y Solidaria”, junto a organismos nacionales y provinciales, productores, emprendedores locales y cooperativas brownianas. La actividad se llevó adelante en el Centro de Desarrollo Productivo “Incuba Brown”, situado en Cruz del Sur N° 1195 Burzaco, e incluyó charlas y la exposición de productos y servicios de más de 150 cooperativas, talleres familiares e individuales. Junto a Cascallares y Fabiani, estuvieron también el secretario de Articulación de Política Social de la Nación, Leonardo Moyano; el subsecretario de Economía Popular bonaerense, Federico Ugo; el director Provincial de Acción Cooperativa, Santiago Iorio; el director Provincial de Cooperativas Agrarias, Nicolás Bento; y el presidente de Fuerza Solidaria del Banco Provincia, Juan Ignacio Cáccamo. Esta importante iniciativa tuvo como principal eje poner en valor el trabajo de la Economía Social, Popular y Solidaria de Almirante Brown, generar un espacio de comercialización abierto a la Comunidad y al sector privado, capacitar al sector en gestión y el fortalecimiento de las unidades productivas y también brindar un espacio para que organismos nacionales y provinciales se vinculen y potencien la articulación con el sector. “En Almirante Brown seguimos sumando herramientas para nuestros emprendedores y emprendedoras, con capacitaciones, cursos y también espacios de comercialización y capacitación para que puedan seguir creciendo en sus proyectos productivos”, remarcó Mariano Cascallares. En esa línea, explicó que “en un solo lugar, como es esta Expo de la Economía Social, Popular y Solidaria confluyen cooperativas, emprendedores, y representantes del gobierno nacional, provincial y municipal para trabajar con el mismo fin: generar más y mejor trabajo”. Durante la jornada, asimismo, las autoridades recorrieron en el Incuba Brown de Burzaco los distintos stands de la Feria de Emprendedores, la Feria de Mujeres y también espacios con propuestas gastronómicas. En la actividad dijeron presente también el secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Ignacio Jawtuscheko; la secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; la concejal a cargo del Instituto Municipal de Economía Social, Ivanna Rezano, y el asesor técnico profesional, Gustavo Sztern.

Both comments and pings are currently closed.