Reordenan el transito para avanzar con la obra del paso bajo nivel de Longchamps

El Municipio de Almirante Brown informó que en el marco de los avances de la obra de construcción del Paso Bajo Nivel sobre la calle Diehl de Longchamps, desde este lunes 14 de agosto se estará reordenando el tránsito vehicular y peatonal en la zona. Puntualmente en esta etapa se concretará la excavación previa a la construcción del túnel que permitirá la circulación de los vehículos por debajo de las vías del ferrocarril agilizándose el tránsito en ese sector de nuestro distrito. Para ello desde hoy se limitará la circulación sobre la mencionada calle Diehl. En su reemplazo quedará habilitado el paso de la calle Francia y el paso peatonal que se encuentra en la Estación de Trenes de Longchamps. Mientras tanto, la calle Chiesa estará disponible para la conectividad del lado este, al tiempo que la arteria Arias permanecerá abierta del lado oeste. Desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Comuna browniana indicaron que esta etapa de la obra del Paso Bajo Nivel es clave y su concreción permitirá encarar el último tramo del proyecto. En ese sentido, Mariano Cascallares expresó que “avanzamos con los tres Pasos Bajo Nivel de Longchamps, Calzada y San Martín al tiempo que también suma metros e importantes avances el Viaducto de Ruta 4 y la Rotonda Los Pinos. Son obras históricas que mejoran la accesibilidad y la transitabilidad en Almirante Brown”, indicó.

Both comments and pings are currently closed.