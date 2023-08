Lomas de Zamora: se impuso Federico Otermín de la mano de Insaurralde

En Lomas de Zamora, bastión del Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, su candidato, Federico Otermín se impuso en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La lista Celeste y Blanca 2, única de Unión por la Patria, obtenía más del 42% de los votos, dejando atrás a las dos boletas de Juntos por el Cambio, donde se impuso Guillermo Viñuales, que apoyaba la lista de Horacio Rodríguez Larreta con más del 15% de los votos contra los casi 13 puntos que logró Nicolás Bari, candidato de Patricia Bullrich.

